Pavillons Folie / IR arquitectura + Estudio Bulla + Pieza

Folie horizontale. Image © Javier Agustín Rojas

Folie verticale. Image © Javier Agustín Rojas

Description textuelle fournie par les architectes. La proposition émane de la commission d’une série plus étendue au sein de la réserve de Puertos Escobar, un vaste territoire anthropique et naturel le long du ruisseau Correntino. Il est envisagé comme une intervention architecturale qui s’engage profondément dans cet environnement. Le projet consiste en deux structures positionnées le long de la route principale de la réserve. Chacun explore une condition spatiale et relationnelle spécifique concernant notre interaction avec l’écosystème.

Folie horizontale. Image © Javier Agustín Rojas

Folie horizontale. Image © Javier Agustín Rojas

Plan du site

La condition verticale vient du latin verticalalisqui à son tour dérive de sommet, sommetsignifiant « sommet » ou « point le plus élevé ». Cette racine est liée à l’action de vertèrequi signifie « tourner » ou « faire pivoter ». À l’origine, le terme faisait référence à quelque chose d’orienté vers le sommet ou le point culminant, impliquant une direction vers le haut. En termes de dynamique au sein du milieu naturel, il cherche à s’éloigner du sol, dans un mouvement en spirale, pour atteindre une perspective différente de celle habituelle.

Folie verticale. Image © Javier Agustín Rojas

La condition horizontale fait référence à quelque chose disposé comme l’horizon, parallèle au sol, valorisant l’égalité et un lien direct entre les personnes et leur environnement. Cette exploration spatiale cherche à valoriser les mouvements latéraux et les relations non hiérarchiques avec l’environnement naturel.

Folie horizontale. Image © Javier Agustín Rojas

Folie verticale. Cette structure est conçue comme un dispositif multi-programmatique et spatialement compact. Situé à proximité de l’entrée de la réserve, au milieu d’une végétation dense, il a pour vocation de s’élever en hauteur pour offrir une nouvelle perspective sur son contexte.

Folie verticale. Image © Javier Agustín Rojas

Axo – Folie verticale

Le Vertical Folly est un dispositif qui amplifie l’expérience d’immersion à travers une double relation, à la fois intérieure et extérieure. Sa conception concentre le programme principal de manière dense au centre, proposant un parcours ascendant en spirale sur les quatre côtés, culminant par une terrasse. Ses façades ont une qualité réfléchissante, adoptant la couleur de la saison en cours. Ainsi, le bâtiment s’intègre harmonieusement à son environnement tout en favorisant la contemplation du paysage naturel.

Folie verticale. Image © Javier Agustín Rojas

Plan – Folie verticale

Au rez-de-chaussée se trouvent le point d’accès, le centre d’information ainsi que le stockage du matériel. Ces espaces servent de nœud initial d’interaction et d’orientation pour les visiteurs, facilitant l’entrée et la logistique opérationnelle de la réserve. Le premier étage abrite les sanitaires, tandis que le deuxième étage abrite le poste des gardes du parc, chargés de la gestion et de l’entretien de la réserve. La terrasse, au sommet du bâtiment, fait office de belvédère, offrant des vues panoramiques qui encouragent l’observation des oiseaux et créent une atmosphère détendue pour les loisirs des visiteurs.

Folie verticale. Image © Javier Agustín Rojas

Folie verticale. Image © Javier Agustín Rojas

Folie horizontale. Le pavillon est conçu comme un élément neutre, élevé sur des colonnes dans une zone marécageuse et entouré d’arbres, dans un profond élargissement à mi-chemin de la réserve. Cette structure offre un espace d’utilisation dynamique et flexible au sein d’un écosystème de conservation, servant de centre d’interprétation conçu pour fusionner l’expérience éducative et culturelle avec son environnement naturel.

Folie horizontale. Image © Javier Agustín Rojas

Axo – Folie horizontale

La conception articule un grand espace unique avec son contexte à travers une épaisseur périmétrique, formée d’enceintes en verre et en treillis qui agissent comme médiateurs environnementaux. Un module compact abrite les services essentiels, condensant l’accueil des visiteurs et les espaces opérationnels à l’entrée du bâtiment. L’intervention est complétée par une passerelle qui relie le chemin principal au bâtiment, serpentant à travers les arbres. Ce voyage est conçu comme un événement supplémentaire dans l’expérience globale, s’intégrant au paysage et multipliant les points de connexion visuels.

Folie horizontale. Image © Javier Agustín Rojas

La folie horizontale allie fonctions interprétatives, culturelles et récréatives grâce à sa polyvalence spatiale, dans un environnement où les fluctuations fluviales se synchronisent avec les cycles lunaires et saisonniers. Cette structure vise à enrichir la compréhension du milieu environnant et à favoriser une interaction dynamique avec le paysage.

Folie horizontale. Image © Javier Agustín Rojas