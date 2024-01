Pavillon « résolument contemporain » pour le site du Old War Office à Londres

Le studio d’architecture britannique DaeWha Kang Design a conçu un pavillon et une cour pour l’hôtel OWO sur le site de l’ancien Old War Office à Whitehall, Londres.

Le pavillon est situé en face du bâtiment classé Grade II* de 1906, conçu par l’architecte William Young, qui était autrefois utilisé par les départements militaires du gouvernement britannique.

Le pavillon circulaire préfabriqué, qui contient un bar et un espace salle à manger pour le restaurant parisien Café Lapérouse, possède une façade en verre ouvragée et des panneaux de toit en acier inoxydable miroir.

“Le pavillon est résolument contemporain dans son style, mais il possède une grande partie de l’expressivité et de la complexité que nous avons l’habitude de voir dans l’architecture patrimoniale”, Conception DaeWha Kang » a dit Dezeen.

En raison du contexte historique du site – en plus d’être le siège de l’Old War Office, c’est également l’endroit où se trouvait autrefois le palais de Whitehall – le studio était conscient de trouver un équilibre entre le nouveau et l’ancien.

“Il était important que la conception améliore plutôt que rivalise avec l’architecture historique existante”, a expliqué le studio.

“Les façades en pierre de William Young ont une expression monumentale et dure qui projette la puissance britannique en tant qu’Old War Office”, a déclaré le studio.

“Cent ans plus tard, nous ouvrons Whitehall aux visiteurs, et notre conception ajoute douceur, fluidité et tranquillité pour équilibrer ce qui précède. Le pavillon est autant une pièce sculpturale qu’un bâtiment dans la cour.”

À l’intérieur du pavillon, un bar circulaire au centre de l’espace est surmonté d’une lucarne sculpturale en forme de fleur. Des colonnes blanches nervurées ont été disséminées dans toute la salle à manger.

Les intérieurs, composés de chaises et de rideaux bleus, de tables en damier et de tapis à motifs, ont été conçus par Cordelia de Castellane, directrice artistique de Dior Maison.

Selon DaeWha Kang Design, son concept global pour la conception du pavillon visait à évoquer « le sentiment d’être à l’intérieur d’un tableau de Georgia O’Keefe ».

Lors de la sélection des matériaux pour le projet, l’aspect pratique et la longévité étaient au cœur de l’approche du studio.

Sukchulmok enveloppe la boulangerie de Séoul d’une façade en acier inoxydable

“Les panneaux de toit en miroir ont été fabriqués à l’aide d’une technique innovante de pressage liquide par Fielitz Fabrications en Allemagne, qui nécessite des moules sur un seul côté pour produire des panneaux, réduisant ainsi les matériaux et l’énergie utilisés pour la fabrication”, a expliqué DaeWha Kang Design.

“L’inox miroir est un matériau très robuste et facile à entretenir.”

Une autre considération clé était de réaliser le pavillon “selon les principes de conception circulaire”, a indiqué le studio. Il a conçu le bâtiment de manière à ce que les pièces individuelles puissent être soit réparées et remplacées mécaniquement, soit recyclées en fin de vie.

DaeWha Kang Design a également créé le pavillon préfabriqué afin qu’il puisse être facilement démonté et remonté si nécessaire.

Une fontaine sculpturale de cinq mètres conçue par le studio est située devant le pavillon, le motif du toit métallique ondulé se reflétant sur l’eau.

“Nous avons imaginé que le pavillon aurait une présence semblable à un mirage avec ses reflets fluides, et la fontaine ajoute un élément d’oasis au lieu”, a déclaré le studio.

“Dans notre conception, la piscine est le yin du yang du pavillon. L’interaction de l’eau réelle et des vagues métalliques réfléchies crée une expérience dramatique et dynamique”.

DaeWha Kang Design a également reconfiguré les pavés existants de la cour du Old War Office en un nouveau motif floral, qui se répète tout au long du projet.

Les pierres ont été soigneusement documentées et reconstruites en raison de leur importance historique.

“Les pavés sont les pierres originales sur lesquelles Winston Churchill marchait chaque jour pour se rendre au travail”, a expliqué DaeWha Kang Design.

“À la suggestion de Historic England, nous les avons reconstruits selon un nouveau modèle qui intègre le pavillon et la fontaine dans une composition complète au sein de la cour.”

Parmi les autres pavillons récemment présentés sur Dezeen, citons le Cloud Tea Room en Chine, entouré d’une installation de poteaux en acier ondulés, et deux pavillons en béton dans la campagne chilienne.

La photographie est de Kyungsub Shin.

Crédits du projet :

Architecte: Conception DaeWha Kang

Ingénieur: Arup

Prestataire: Octatube