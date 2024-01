Pavillon Néerlandais Dubaï / V8 Architects

© Jeroen Musch

2021



Architectes principaux :



Rudolph Eilander, Michiel Raaphorst, David Spierings



© Jeroen Musch

Description textuelle fournie par les architectes. Le pavillon des Pays-Bas à l’EXPO 2020 incarne le thème choisi par les Pays-Bas, « unir l’eau, l’énergie et l’alimentation ». Cela nous permet de montrer comment notre pays peut lier énergie durable, gestion de l’eau, agriculture et circularité. Le pavillon a été conçu comme un système climatique circulaire, un biotope, et offrira bientôt une expérience de visite unique. Il raconte l’histoire de la participation des Pays-Bas d’une manière qui stimule tous les sens.

© Jeroen Musch

Plan – Rez-de-chaussée

Les visiteurs peuvent découvrir le lien sous-jacent entre les solutions néerlandaises innovantes en matière d’eau, d’énergie et d’alimentation. Dans le pavillon, l’eau est produite, l’énergie est générée et la nourriture est récoltée. Le pavillon des Pays-Bas est nettement différent des autres pavillons : en effet, le pavillon lui-même constitue l’exposition et l’expérience utilisateur.

© Jeroen Musch

L’architecture du pavillon est une représentation physique du message clé des Pays-Bas lors de cette exposition internationale, à savoir le lien inextricable entre l’eau, l’énergie et l’alimentation. Un système climatique est créé à partir de phénomènes naturels tels que la condensation, l’énergie solaire, la photosynthèse, la production de champignons, le degré d’humidité et la transmission de la température. L’eau, l’énergie et la nourriture sont récoltées de manière circulaire au sein de ce système.

Section – A

L’expérience sensorielle, combinée à un spectacle fantastique pour les visiteurs de Kossmann De Jong et BIND, offre une sensation sensationnelle de la puissance de la nature et des innovations néerlandaises basées sur la nature. Le pavillon a été conçu pour mettre en valeur la durabilité et la circularité, et il a également été construit dans cet esprit. Tous les matériaux utilisés seront restitués ou trouveront une autre utilité à la fin. Cela permet de réduire au maximum l’empreinte carbone du pavillon.

© Jeroen Musch

© Jeroen Musch

Contrairement à la nature de génie civil de l’extérieur, l’intérieur du pavillon ajoute une couche de lumière et de raffinement. Les matériaux utilisés à l’intérieur sont également réutilisables, recyclables ou biologiquement dégradables. À cet égard, il présente des innovations uniques telles qu’un rideau biosourcé fabriqué à partir de biopolymères, des panneaux solaires spécialement conçus qui génèrent de l’énergie et fournissent en même temps la lumière du soleil aux plantes comestibles.

© Jeroen Musch

Dans le salon VIP, les carreaux de sol et les éléments de murs acoustiques ont été conçus et réalisés à partir d’un nouveau matériau de construction biosourcé à base de mycélium. Le mycélium est la partie végétative d’un champignon qui, après séchage, constitue la base de ces produits de construction. Le pavillon est réalisé avec le seul matériau pouvant être « récolté » localement en plus du sable, à savoir les palplanches en acier. Ces éléments sont normalement utilisés pour créer des fosses de fondation pour des gratte-ciel ou des bassins portuaires, ce dans quoi nous excellons aux Pays-Bas.

© Jeroen Musch

Nous avons emprunté tous les matériaux de construction, à savoir les palplanches et les montants tubulaires, à la société néerlandaise Meever, qui possède également une succursale à Dubaï. À la fin de l’Expo 2020, ce matériau sera restitué à l’industrie locale de la construction afin de pouvoir être utilisé dans de nouveaux projets. Cela nous permet de maintenir l’empreinte carbone du pavillon à un niveau extrêmement faible et nous laisserons derrière nous un terrain à bâtir dégagé avec uniquement du sable du désert à l’extrémité.