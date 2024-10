Pavillon Municipal des Sports de San Vicente del Raspeig / MCEA | Architecture + NAOS 04 ARQUITECTOS

© David Frutos

+ 46





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

6648 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture



Architectes principaux :



Manuel Costoya Carro, Paula Costoya Carro



© David Frutos

Le Pavillon Municipal des Sports de San Vicente del Raspeig est configuré comme un grand conteneur d’une grande polyvalence pour accueillir de multiples modalités sportives et des événements de grande capacité en général, dans lequel la connexion visuelle entre l’intérieur et l’extérieur devient l’un des fils conducteurs du projet avec le objectif de rendre visible la pratique sportive de l’extérieur comme mesure de promotion du sport.

© David Frutos

© David Frutos

Pour atteindre le plus grand degré de polyvalence de ses espaces, les différentes modalités sportives sont regroupées en deux grands espaces : d’une part, l’espace central destiné aux modalités de sports d’équipe et d’une capacité équivalente à 4 terrains de basket-ball couverts et, d’autre part. , des espaces de salle pour des activités dirigées et des gymnases.

© David Frutos

© David Frutos

© David Frutos

Plan

© David Frutos

Chacun de ces espaces intérieurs sera caractérisé par différentes nuances de lumière et de couleur : l’espace central, éclairage zénithal par 5 lucarnes orientées Nord et avec une prédominance des tons chauds du bois du parquet ; les salles d’activités, grâce à l’éclairage, filtrées à travers les deux feuilles des façades et les différentes tonalités froides de ses sols.

© David Frutos

© David Frutos

Cette organisation spatiale des usages offre à la fois une grande polyvalence dans la gestion du bâtiment, en permettant à chacun des usages principaux (pavillon, gymnase et cafétéria) de fonctionner de manière indépendante. Les façades du bâtiment sont configurées comme un système dynamique en changement permanent, dans lequel la superposition de deux géométries différentes, rayures horizontales sur le vantail extérieur et damier sur le vantail intérieur, alternent avec plus ou moins d’intensité selon les nuances de l’intérieur. et l’éclairage extérieur.

© David Frutos

© David Frutos

Ces changements dans la composition de la façade sont renforcés par l’alternance entre la couleur blanche intense de la façade pendant la journée et sa décomposition en différentes couleurs bleues qui résultent du reflet de l’éclairage sur les étages intérieurs du bâtiment.

© David Frutos

© David Frutos

Le bâtiment est configuré comme un système à très haute efficacité énergétique, maximisant l’éclairage naturel de tous les espaces et configurant un système de ventilation naturelle motorisée qui permet une ventilation croisée de tout le volume à travers ses façades et les bouches d’aération situées en couverture, permettant la dissipation nocturne de l’air. chaleur accumulée pendant la journée.

© David Frutos

Ces mesures passives sont complétées par la mise à disposition d’un système aérothermique pour la production d’ECS et d’une installation photovoltaïque pour la production d’électricité, configurant ainsi un bâtiment avec une consommation énergétique quasi nulle.