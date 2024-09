Pavillon Kanna / Laure Friès Architecture

© David Foessel

+ 16

© David Foessel

Description textuelle fournie par les architectes. Kanna est une retraite de pêcheurs, une cabane nichée au bord du plan d’eau de Marlens, offrant tranquillité et intimité à l’abri des regards indiscrets. Sa forme triangulaire se déploie pour révéler le panorama, préservant la majesté des montagnes. D’une hauteur de 4,50 mètres, il permet des lancers précis des leurres et une pêche sans effort. Poétique et pratique, Kanna séduit aussi bien les amateurs de pêche que les vagabonds en quête d’évasion.

© David Foessel

Plan d’étage

Le plan d’eau de Marlens est gracieusement positionné le long de la Chaise, une rivière nichée au milieu des montagnes. La topographie dynamique et la richesse verdoyante rendent le paysage de cette vallée extrêmement attrayant. Les éléments air et eau sont ressentis de manière palpable, que l’on suive le cours de la rivière ou que l’on s’attarde au bord du plan d’eau. Les panoramas sur les montagnes sont omniprésents, guidant notre regard autant vers les sommets que vers leurs reflets dans l’eau. Notre intention initiale est de proposer une structure élancée qui n’obstrue pas les vues élevées.

© David Foessel

Section

© David Foessel

La nature de cet endroit offre plénitude, tranquillité et désir de connexion profonde avec les éléments, qualités parfaitement adaptées aux activités de pêche. Connu pour cette activité saisonnière, le plan d’eau de Marlens est un lieu privilégié par de nombreux pêcheurs et est régulièrement approvisionné en poissons. La nécessité d’être proche de l’eau s’impose donc comme une évidence. Le site numéro huit est positionné entre la rivière et le plan d’eau, niché entre l’ombre des arbres et la perspective sur les poissons. L’emplacement de la cabane est naturellement prévu pour être le plus près possible de l’eau, en restant à un mètre de son bord pour ne pas perturber le milieu aquatique. La canne à pêche, outil indispensable du pêcheur, joue un rôle déterminant dans la conception de la cabane. Il peut mesurer jusqu’à 2,2 mètres et possède une flexibilité qui varie en fonction de la proie ciblée. Le terme « tige » vient du grec « Kanna », qui signifie tube ou roseau. Son matériau rigide doit posséder une souplesse suffisante pour permettre au pêcheur d’attirer la proie vers lui sans casser la canne.

© David Foessel

Le mouvement effectué par l’utilisateur depuis le lancement de l’hameçon dans l’eau jusqu’à sa récupération dessine une série de géométries triangulaires, façonnant ainsi progressivement la structure de la cabine. Une cabane, par définition, est destinée à offrir un abri. Il offre un lieu pour s’isoler, réfléchir et trouver la tranquillité en lien avec l’environnement. Notre intention est d’offrir aux pêcheurs du plan d’eau de Marlens la possibilité de pêcher à l’abri et en retrait des autres visiteurs. Pour conserver une ouverture sur le paysage, la structure triangulaire s’élargit à mesure que l’on s’approche de l’eau. Une hauteur fixe de 4,5 mètres est également suffisamment confortable pour lancer des leurres. Kanna est une proposition à la fois poétique et pragmatique, dédiée en priorité aux pêcheurs, mais aussi aux promeneurs et autres visiteurs curieux en quête d’un moment de contemplation unique.