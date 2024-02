Pavillon éphémère W&T / Ilhéu Atelier

© Mariana Lopes

Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Architectes principaux :



Afonso Botelho Santos, Rita Sampaio



© Mariana Lopes

Description textuelle fournie par les architectes. Le pavillon est le résultat d’un concours visant à concevoir une structure temporaire sur la place São João, à Ponta Delgada, pour le festival Walk&Talk. En tant que structure temporaire pour un festival artistique, le pavillon est en soi un spectacle. Le premier moment est l’acte collectif de sa construction, qui se déroule sur deux semaines sur la place. L’émergence et la présence croissante du pavillon modifient l’image de l’espace public et anticipent le festival.

Usine

Élévation

Le deuxième moment fait référence à la vie du pavillon durant les dix jours du festival. Au fil des différentes manifestations du festival, l’image et l’ambiance du pavillon changent, en fonction de l’appropriation de la structure. Le pavillon se compose de deux volumes, l’un abritant la scène et les espaces techniques, et l’autre destiné au bar et à la cafétéria. L’espace vide entre eux est rempli par le public. La proposition met l’accent sur l’utilisation de matériaux locaux et de techniques simples de montage et de démontage. La répétition d’une structure de poutres et de piliers en bois de cryptomère crée les espaces. Des pierres volcaniques sont placées sur le toit, célébrant les processus de construction de l’architecture populaire des Açores, qui place traditionnellement des pierres sur les toits pour éviter les dommages causés par les intempéries. Des pierres similaires, mais plus grandes, sont soigneusement sélectionnées et disposées au sol pour servir de bancs ou d’autres usages informels.

Axo

Les voilages semi-transparents rendent hommage à la culture de la pêche de l’île et augmentent la flexibilité des espaces du pavillon, en l’habillant ou en le déshabillant partiellement. Leur perméabilité crée des ombres et des changements organiques dans l’espace et l’atmosphère, contrastant avec la rigidité de la structure et explorant des dialogues avec l’espace public. Après la fin du festival, survient le dernier moment de la vie du pavillon : la structure est démontée pour donner lieu à d’autres éphémères.