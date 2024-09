Pavillon en briques de mycélium par Andre Kong Studio pousse dans les jardins botaniques de New York

Le pays des merveilles local évoque la fantaisie des contes de Lewis Carroll

Homegrown Wonderland est un organique jardin pavillon créé par le studio andre kong pour la dernière exposition du jardin botanique de New York. Alors que Wonderland: Curious Nature explore le monde fantastique des aventures d’Alice de Lewis Carroll, installation présente des briques cultivées à partir de mycélium — la structure racinaire des champignons. Cette matérialité reflète la scène où Alice consomme un champignon et grandit rapidement, évoquant une transformation fantaisiste alors qu’elle devient trop grande pour la maison du Lapin Blanc.

Avec un design enchanteur conçu par Arup, il juxtapose un vieux et pittoresque boisPavillon à ossature bois, réduit pour créer un cadre intime, avec des murs inattendus faits de briques de mycélium grandeur nature. Le pavillon est exposé dans les jardins jusqu’au 27 octobre 2024, après quoi il sera démonté. Les briques seront compostées et le bois sera réutilisé.



toutes les images par Marlon Co pour NYBG

Le studio Andre Kong assemble un pavillon biologique et compostable

Les thèmes de la domesticité, de la familiarité et de la surprise sont explorés dans Homegrown Wonderland. Les portes et les fenêtres récupérées dans des maisons locales de New York renforcent encore le sentiment de familiarité dans le cadre du pavillon, tandis que le toit et les murs sont disposés selon des motifs perforés, permettant aux visiteurs d’apercevoir les jardins environnants. Ces éléments créent un effet psychédélique, rappelant les thèmes de l’histoire de Lewis Carroll et les effets psychotropes associés aux champignons.

La forme amorphe du pavillon du studio Andre Kong semble à la fois solidaire et prête à se libérer, incarnant la tension et l’irréel du récit. « Notre objectif est d’inspirer la curiosité et l’émerveillement chez les visiteurs lorsqu’ils découvrent le mycélium et sa relation avec les champignons », dit le Studio basé à Londres. Au cours de leur exploration, les visiteurs peuvent se sentir comme Alice elle-même, errant dans une petite maison au sein d’un vaste jardin, avec des vues vertigineuses tandis qu’ils suivent les briques qui coulent autour d’eux.



Le studio Andre Kong achève Homegrown Wonderland



créé pour la dernière exposition des jardins botaniques de New York, Wonderland: Curious Nature



un vieux cottage à ossature bois a été réduit pour créer un cadre intime



des murs inattendus de forme incurvée sont constitués de briques de mycélium de taille réelle