Pavillon du Bon Sommeil / BALEINE !

Zone:

50 m²



Année:



2023



Photographies

Description textuelle fournie par les architectes. Un pavillon pour bien dormir nécessite une orientation Est, pour se réveiller avec le soleil du matin.

Vue axonométrique

Pour un sommeil vraiment réparateur, il ne faut pas l’obscurité totale, mais plutôt le bruit sourd de la mer derrière nous et la lassitude provoquée par la vue profonde sur l’estuaire de Casablanca.

Pour une sieste d’été, il est essentiel d’être dans un ravin, de ressentir la fraîcheur d’une pièce sans exposition nord ou ouest, avec des courants d’air frais traversant l’espace pour une respiration fraîche comme si on était allongé sur un grand lit flottant au-dessus de la zone humide qui l’enveloppe. nous, ivres et couverts jusqu’au cou, après avoir célébré les jours, les nuits et les étoiles.

La proposition concentre le programme architectural sur 35 m² : une chambre, un salon avec cuisine et une salle de bain, le tout réunis dans un seul espace à proximité de la maison principale, que le bureau a achevé il y a quelques années à Tunquén.

Plan

Une terrasse semi-couverte, une chambre noire pour la photographie et un débarras complètent le projet entièrement réalisé en bois de pin.