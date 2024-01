Pavillon du Bambou du Nord-Est / atArchitecture

© Suryan // Merde

Description textuelle fournie par les architectes. Ce pavillon a été conçu comme un espace d’exposition pour présenter les huit États du nord-est de l’Inde dans le cadre de la Surajkund Craft Fair 2023, une foire annuelle qui promeut l’artisanat indien et offre une plate-forme aux artisans. Le site est situé à Faridabad, près du lac artificiel historique Surajkund et a été commandé au 10ème siècle par le roi Suraj Pal de la dynastie Tomar. Aujourd’hui, le lac est inactif, mais il est largement connu pour le Surajkund Mela, qui attire plus d’un million de visiteurs au cours de ses trois semaines.

Diagrammes

L’Inde du Nord-Est (officiellement Région du Nord-Est (NER)) est à la fois une unité géographique et politico-administrative du pays. Il comprend huit États : Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura et Sikkim. La diversité ethnique est élevée dans la NER et les formes autochtones d’art et d’artisanat sont répandues. Dans la région, la plupart des ménages possèdent un métier à tisser et portent des vêtements faits maison. C’est devenu la principale source d’inspiration – avec 8 métiers à tisser indigènes et leurs méthodes de travail démontrés par les artisans respectifs, reliant les espaces ensemble et devenant le centre de l’exposition.

Plan

L’architecture célèbre la tradition de la construction locale en bambou, répandue dans presque tous ces États et construite par des artisans qualifiés de la région. Le plus grand défi était de construire le pavillon dans un délai de 60 jours. Cela comprenait le temps nécessaire pour s’approvisionner en bambou, le déplacement de 90 artisans pour atteindre le site et la construction du pavillon. Les détails de la menuiserie en bambou ont été développés avec l’aide des artisans, tandis que de nombreuses décisions d’intégration de conception ont été prises sur place lors de la construction du bâtiment, en mettant l’accent sur la collaboration et le savoir-faire locaux.

Vue isométrique

La disposition rectangulaire du pavillon comprend huit cours présentant les métiers à tisser de chaque État ; la géométrie de ces espaces s’inspire de l’empreinte de Surajkund, qui est un segment circulaire. Chacune de ces huit galeries cylindriques coupe le toit hyperbolique à différentes hauteurs, reflétant la topographie vallonnée du nord-est du pays. Les galeries semi-ouvertes présentent huit métiers à tisser indigènes des différentes tribus de la région et chaque galerie offre une vue sur le paysage du site.

Détail C

La cour centrale représentant Meghalaya, le paysage le plus pluvieux du monde, fait face au ciel et contient un bassin d’eau. Ces cours servent également à enfermer les arbres centenaires du site, préservant ainsi le paysage naturel. Sa conception simple et lisible le rend accessible aux visiteurs locaux et internationaux, le parcours sinueux à travers le pavillon lui permettant de devenir une extension naturelle de la foire. La conception ouverte et perméable de l’espace brouille les frontières entre le pavillon et la nature environnante.