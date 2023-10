Pavillon dédié au travailleur local du CYS | Actualités, Sports, Emplois

LOCK HAVEN — Amis, famille et collègues se sont réunis pour célébrer la vie de Hope Mitchell lors de l’inauguration du pavillon mardi au Clinton County Piper Building.

Nommé The Hope Pavilion, il sera utilisé en permanence pour aider les familles par le biais des services à l’enfance et à la jeunesse, comme Mitchell l’a fait pendant de nombreuses années avant sa mort le 13 avril 2023. Elle travaillait pour les services à l’enfance et à la jeunesse du comté de Clinton depuis août 2009. Depuis puis elle avait touché la vie de ceux qui l’entouraient. De nombreux visages étaient présents à la cérémonie de mardi. Beaucoup ont partagé leurs souvenirs et leurs condoléances envers Mitchell et sa vie d’aide aux autres.

« Elle était une championne du bien et était très aimée et respectée par beaucoup. Elle avait le don de la communication, notamment la capacité de communiquer avec respect et calme, mais aussi avec fermeté en temps de crise. Cette capacité lui a été utile au cours de sa carrière ici en travail social et a souvent amené des individus à la demander spécifiquement par son nom en temps de crise », a déclaré Tristan Rock, directeur adjoint pour l’enfance et la jeunesse.

Mitchell était devenue coordinatrice de la vie indépendante en octobre 2022. Elle a également siégé au conseil d’administration de la Clinton County Housing Authority pendant de nombreuses années et a été aumônière de l’établissement correctionnel du comté de Clinton pendant plus de quatre ans.

Le pavillon, qui lui est désormais dédié, servait à organiser des réunions de famille et de crise avec les clients. Selon Autumn Bower, directrice adjointe du service des enfants et de la jeunesse du comté de Clinton, elle l’a utilisé pour maintenir les familles ensemble afin de promouvoir un changement positif et de responsabiliser les enfants et les familles.

« Elle l’a fait avec grâce et honnêteté. Ce pavillon continuera à être utilisé pour ce type de réunions et je sais que la présence de Hope se fera sentir à ces moments-là. L’espoir a apporté de l’espoir aux autres au quotidien. Aujourd’hui, nous dédions ce pavillon au nom de Hope et en son honneur », a-t-elle exprimé.

Une plaque ornée du pavillon porte une citation de Mitchell disant : « Profitez de cette belle journée avec votre famille, vos amis et vos proches. Embrassez-vous, riez, pardonnez et créez des souvenirs. Ce sont des choses inestimables.

Et c’est exactement ce que ses amis, sa famille et ses collègues du gouvernement du comté de Clinton ont fait et ont partagé leurs bons souvenirs d’elle.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception