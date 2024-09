Pavillon Credo / Fuse Arkitekter – NTNU

© Simen Arnekleiv

+ 13

© Simen Arnekleiv

Description textuelle fournie par les architectes. Le Pavillon Credo est situé dans l’arrière-cour de l’ancien restaurant étoilé Michelin Credo à Trondheim, en Norvège. Le restaurant était très attaché au développement durable, aux ressources locales et aux techniques traditionnelles, et a été le premier restaurant au monde à recevoir l’Étoile verte du Guide Michelin pour ses pratiques durables. Le projet dans l’arrière-cour de Credo vise à créer un espace plus ouvert et inclusif pour les voisins et les visiteurs, à la fois physiquement et visuellement. Cette vision comprend la transformation de la zone de restauration extérieure en une enclave accueillante, conçue pour fonctionner à la fois comme un espace de restauration et une zone de service. En mettant l’accent sur l’artisanat traditionnel, l’objectif était de mettre en valeur les éléments de construction visibles et les structures exposées, qui s’alignent sur l’esthétique et la fonctionnalité globales de la zone. Les lignes claires du projet mettent en valeur une structure complexe dans son expression la plus simple et la plus harmonieuse. Cette construction s’intègre sans effort dans l’arrière-cour auparavant vide, tout en offrant un espace pour la communauté au sens large et des activités au-delà du restaurant.

© Simen Arnekleiv

Axonométrie 1

© Simen Arnekleiv

Le projet fait appel à des techniques à la fois traditionnelles et durables, conformément aux normes étoilées Michelin de Credo. En mettant l’accent sur la qualité architecturale et la responsabilité environnementale, le design s’adapte au contexte en s’inspirant du contexte environnant. Le pavillon, qui est destiné à accueillir de grands événements ou à des fins éducatives, suit quatre concepts de conception de base : encadrer l’espace extérieur, maintenir la libre circulation dans la zone, s’harmoniser avec le rythme de la façade du bâtiment du restaurant et garantir une conception permettant le démontage en vue d’un futur déplacement ou d’une réutilisation.

© Simen Arnekleiv

Le Pavillon est construit exclusivement à partir d’épicéa et de pin livrés par une scierie locale, et la construction s’inspire des méthodes de construction traditionnelles norvégiennes et japonaises. La structure est composée de « grind » et de « stavlægje » qui forment une grille structurelle, similaire au « Grindbygg » norvégien traditionnel. Chaque « grind » est construit à la manière du portail japonais Torii, à l’aide d’assemblages traditionnels en bois nuki fixés avec des cales en bois dur. Le contreventement est placé dans la structure du toit, ce qui rend la construction ouverte et transparente. La surface du bois exposé est traitée à l’aide d’une méthode traditionnelle japonaise de préservation du bois. La technique « Yakisugi » consiste à carboniser doucement la couche superficielle du bois. Cela donne au bois un aspect rustique tout en améliorant la résistance du matériau aux conditions météorologiques fluctuantes de Trondheim. En plus du pavillon, des meubles complémentaires sont conçus pour compléter l’arrière-cour. Le mobilier partage des similitudes avec le pavillon en termes de conception et de construction. Des assemblages en bois sont utilisés et le bois exposé aux intempéries est brûlé de la même manière que le pavillon pour le protéger de la détérioration. Ces éléments de conception partagés avec le pavillon contribuent à créer une perception visuelle holistique du projet dans son ensemble.