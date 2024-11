Pavillon Aichermagazin / Schnell&co architektur + Atelier Sunder-Plassmann

© Mikael Blomfelt

Description textuelle fournie par les architectes. L’aichermagazin est un pavillon temporaire en bois peint en noir – une structure cubique simple élevée sur de minces piliers. Clôturée de tous côtés par une pergola, elle accueille un petit espace d’exposition. Le sol et le plafond sont construits comme une grille ouverte, laissant passer les intempéries. Il n’y a ni entrée, ni porte, ni heures d’ouverture. Il est toujours ouvert à tous, pendant une certaine période.

Conçu à l’origine et installé au printemps 2022 à Isny ​​im Allgäu, l’aichermagazin présentait une exposition sur le designer Otl Aicher et l’identité d’entreprise qu’il a créée pour Isny ​​dans les années 1970 : un portrait de la ville, du paysage et de la culture, représentés dans un série de 136 icônes et illustrée en noir et blanc. Présentée dans l’espace public et en plein air, l’exposition « isnyaicher22 » a attiré un large public au cours du mois d’été des deux années suivantes. Fin 2023, le bâtiment d’Isny a finalement été démonté et le matériel stocké. En 2024, à l’occasion du Landesgartenschau Baden-Württemberg à Wangen, l’occasion s’est présentée de donner une seconde vie à l’aichermagazin. Le bâtiment a été reconstruit sur les prairies le long de la rivière Argen renaturalisée, sur fond de digue luxuriante et entouré de deux grands. des arbres.

Des ajustements et des ajouts ont été apportés à la conception pour s’adapter au nouvel emplacement : une plate-forme, un jardin et une passerelle allongée complètent le cube de manière ludique, ancrant l’aichermagazin au nouvel environnement. Comme un paysage topographique, libre de séquences et de directions didactiques, les choses se révèlent en explorant : on marche, on s’assoit, on regarde et on écoute. Suite au changement de lieu, l’exposition elle-même a également été retravaillée et restructurée. Les icônes ont été réarrangées et liées à des histoires contemporaines et racontées par des experts locaux. Des historiens locaux, des biologistes, des jardiniers, des agriculteurs et des climatologues ont rendu compte des développements actuels et des projets écologiques, expérimentaux et éprouvés mis en œuvre dans la région de l’Allgäu. L’exposition est accessible via des contributions audio, des déclarations et du texte.