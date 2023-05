Pavelski lève les étoiles sur les Golden Knights en OT pour éviter le balayage

Joe Pavelski a marqué en avantage numérique à 3:18 de la prolongation et les Stars de Dallas ont évité un balayage lors de la finale de la Conférence de l’Ouest avec une victoire de 3-2 sur les Golden Knights de Vegas jeudi soir.

Jason Robertson a marqué deux fois pour son premier match éliminatoire multi-buts en carrière pour Dallas, qui a joué sans le capitaine suspendu Jamie Benn. Jake Oettinger a réalisé 37 arrêts, deux nuits après avoir été tiré 7:10 dans le match 3 après avoir accordé trois buts sur cinq tirs.

Benn a été suspendu deux matchs par la LNH mercredi pour son contre-vérification avec son bâton atterrissant près du cou du capitaine de Vegas Mark Stone dans les deux premières minutes du troisième match mardi soir. Benn manquera également le match 5 samedi soir à Las Vegas.

William Karlsson et Jonathan Marchessault ont marqué pour Vegas. Adin Hill a vu sa séquence de cinq victoires consécutives brisée. Il a réussi 39 tirs, dont un arrêt de jeu avec sa jambe gauche tendue alors qu’il ne restait pas environ deux minutes en temps réglementaire sur l’essai de la recrue Fredrik Olofsson lors de son premier match éliminatoire en carrière.

Karlsson et Marchessault font partie des six joueurs originaux de Vegas encore dans l’équipe de la saison inaugurale 2017-18 qui s’est terminée avec les Knights jouant pour la Coupe Stanley, bien qu’ils aient perdu en cinq matchs contre les Capitals de Washington après avoir remporté le premier match.

Vegas a raté une chance de terminer un balayage, une nuit après que les Panthers de la Floride aient terminé un balayage des Hurricanes de la Caroline lors de la finale de la Conférence de l’Est.

Vegas a pris une avance de 2-1 au milieu de la deuxième période lorsque Marchessault, après avoir frappé son bâton sur le dos de Ryan Suter devant le filet, a marqué sur une passe entre les jambes du défenseur des Stars de Brayden McNabb, un autre Golden Knight original.

Le but égalisateur de Robertson à la fin de cette période est venu sur un ricochet du panneau arrière quelques secondes seulement après qu’un autre tir ait touché le poteau. C’était le quatrième but de cette série et le sixième des séries éliminatoires, après cette saison régulière devenant le premier joueur de Dallas avec une saison de 100 points.

Avec l’ancien champion des poids lourds Mike Tyson et le grand lutteur Ric Flair tous deux dans le bâtiment portant des maillots des Stars, Dallas a été évité d’être balayé en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2001 contre St. Louis au deuxième tour. Il s’agissait de la 21e série éliminatoire des Stars depuis lors.

Les Golden Knights ont de nouveau marqué les premiers – mais pas comme les trois premiers buts sur cinq tirs dans les 7:10 premiers du match 3 ont conduit à la première sortie de tous les temps pour Oettinger.

Karlsson a poussé la rondelle vers le haut et a patiné vers l’avant du filet après avoir passé à Nicolas Roy, dont la passe dans la circulation est allée sur un bâton de Dallas avant que Reilly Smith – également avec Vegas depuis le début – l’ait juste à l’intérieur du bon cercle et a pris un tir . La déviation de Karlsson devant Oettinger après seulement 4:17 de jeu était son huitième but en séries éliminatoires.

Dallas a égalisé 1-1 en supériorité numérique avec 4:18 à faire en première période après un coup de bâton astucieux de Robertson, qui a dévié le tir de Miro Heiskanen juste à l’intérieur de la ligne bleue dans les airs. Alors que Hill essayait de fixer la rondelle dans son gant, Robertson l’a libérée, puis a tendu la main et a glissé la rondelle dans le filet avec son bâton parallèle à la glace.

Hill, qui venait de remporter son premier blanchissage en carrière en séries éliminatoires, avait arrêté 60 tirs consécutifs sur une période qui comprenait des prolongations dans le match 2 après avoir arrêté les 10 tirs auxquels il avait fait face en troisième période.