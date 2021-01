La police ukrainienne affirme disposer de nouvelles preuves pour identifier les coupables du meurtre du célèbre journaliste d’investigation Pavel Sheremet.

L’homme de 44 ans a été tué par l’explosion d’une voiture piégée alors qu’il conduisait dans la capitale ukrainienne, Kiev, le 20 juillet 2016. Son meurtre n’a pas été élucidé.

Mais la police nationale ukrainienne a déclaré lundi avoir reçu « des documents et des enregistrements audio » liés à l’affaire en décembre.

« Des documents et des enregistrements audio, dont le dernier date de 2012, ont déjà été mis à la disposition de l’enquête et présentent un intérêt pour identifier les auteurs du crime », a déclaré la police dans un communiqué. déclaration.

Les autorités ont ajouté qu’elles avaient reçu l’autorisation de mener des enquêtes plus poussées dans un pays européen non identifié et demandent plus d’informations.

Cinq suspects, vétérans de la guerre entre les forces de Kiev et les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine, ont été arrêtés en décembre 2019 en lien avec le meurtre. Ils ont nié tout acte répréhensible et des proches de Pavel Sheremet ont exprimé des doutes quant à leur implication dans le meurtre.

En juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé que les enquêteurs fournissent « des preuves convaincantes et irréfutables » de l’implication des suspects et a demandé que les vrais instigateurs de ce meurtre « soient démasqués.

Pavel Sheremet avait été un critique sévère des autorités russes, biélorusses et ukrainiennes. Le journaliste avait travaillé pour la télévision nationale biélorusse avant de quitter le pays en raison d’un conflit avec le régime autoritaire du président Alexandre Loukachenko.

Il s’était ensuite installé en Russie, obtenant la citoyenneté et travaillant pour deux chaînes publiques russes, avant de se rapprocher de l’opposition du pays et de démissionner en 2014.

Sheremet s’est ensuite installé à Kiev, où il a continué à critiquer le président russe Vladimir Poutine, aux côtés des autorités ukrainiennes.

La police ukrainienne a déclaré que les nouveaux enregistrements avaient été obtenus avec l’aide du service de renseignement extérieur du pays.

« Des fragments d’informations disponibles pour l’enquête de la police nationale ont été publiés sur Internet », indique le communiqué, « des personnes non identifiées discutent du meurtre du journaliste Pavel Sheremet dans des archives publiées ».

« En particulier, l’option de l’empoisonnement avec l’utilisation de substances toxiques, ainsi que la sape, a été soulignée. »