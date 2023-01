Pavel Francouz reste parfait en fusillade, et l’Avalanche reste en feu à Seattle

SEATTLE – Il y a quelque chose à propos de Pavel Francouz dans les fusillades. C’est peut-être sa capacité à utiliser son bâton, comme le suggère Mikko Rantanen. Ou peut-être son athlétisme, comme le pense Erik Johnson. Son gaucher pourrait également décourager ses adversaires, pense Alex Newhook.

Peu importe la raison, Francouz est sacrément bon quand il n’y a que lui et un autre patineur sur la glace après la prolongation. Parfait, techniquement. Il a fait face à 12 tentatives de fusillade dans sa carrière dans la LNH. Zéro a trouvé le fond du filet.

“C’est une bataille de savoir qui va rester patient plus longtemps”, a déclaré Francouz. “J’essaie de rester haut dans mon pli et d’obtenir la vitesse des joueurs et de voir ce qu’ils vont faire.”

C’est ce qui a mené à la victoire 2-1 du Colorado en fusillade contre le Kraken samedi. Face à l’ancien partenaire du gardien Philipp Grubauer, Francouz n’a accordé aucun but sur aucun des tirs qu’il a vus. Au deuxième, il a mis en échec la rondelle loin des attaquants de Kraken.

L’héroïsme de Francouz en fusillade a offert au Colorado sa cinquième victoire en cinq matchs. L’Avalanche était dans un Pacific Northwest consécutif, après avoir affronté Vancouver vendredi, mais cela ne les a pas arrêtés. Ils sont allés 3-0-0 lors de leur voyage, même avec Cale Makar (au jour le jour) qui a raté chaque match en raison d’une blessure au haut du corps.

Grubauer et Francouz ont été coéquipiers pendant des parties de trois saisons au Colorado. Les deux ont terminé avec 26 arrêts samedi et ont fait de gros arrêts pour garder le match rapide à faible score.

“Nous venons de dire bonjour pendant les échauffements”, a déclaré Francouz. « C’est toujours amusant de jouer contre son ami et ancien coéquipier. Il a toujours de bons matchs contre nous.

Johnson a ajouté: «Ces deux-là sont géniaux. … Ils se connaissent bien, et ce fut un match acharné des deux côtés de la glace pour ces deux gars. Ils ont tous les deux bien joué. »

Francouz a été stable dans le filet du Colorado, et l’Avalanche a aussi capté quelques bris. Jamie Oleksiak a frappé un poteau en troisième période et Yanni Gourde a raté le filet à la sortie du banc des pénalités en première période. John Hayden a failli marquer sur un deux contre un, mais son tir n’était pas non plus cadré.

Les plus grands moments du gardien du Colorado sont survenus lors de la fusillade. Il a vérifié une tentative de départ de Ryan Donato, puis a regardé une tentative de Jordan Eberle naviguer au loin. Daniel Sprong a eu la dernière tentative après que Nathan MacKinnon ait marqué pour le Colorado, et Francouz a encore une fois poussé la rondelle en échec.

“Il allait un peu plus vite et puis il a ralenti devant moi”, a déclaré Francouz. «Je l’ai laissé aller très près de moi. J’attendais ce qu’il allait faire. Quand il était vraiment proche, j’ai juste collé mon bâton devant lui.

Les coéquipiers de Francouz ont applaudi lorsqu’il est entré dans le vestiaire après la victoire, et le Colorado rentrera chez lui après avoir obtenu les six points possibles sur la route. Cela mène aux plats à emporter de la fin du voyage dos à dos :

La magie de MacKinnon

MacKinnon a créé l’éclat de Francouz en fusillade avec un geste impressionnant lui-même. Il bougea ses mains comme un éclair et, au dernier moment, fit glisser la rondelle entre les jambes de Grubauer.

“(Grubauer) connaît nos gars”, a déclaré Johnson. « Je suis sûr qu’il s’attendait à ce que Nate parte en gant. Nate a tout un tas d’astuces. Je ne l’ai pas vu trop souvent faire cinq trous, donc c’était un peu une surprise.

Francouz l’aurait-il arrêté ?

“Je pense que je l’aurais fait vérifier”, a-t-il dit en riant.

Nathan MacKinnon avec un mouvement irréel et une finition en fusillade, beauté !#GoAvsGo pic.twitter.com/U11xreScrl – Hockey Daily 365 l Faits saillants de la LNH (@HockeyDaily365) 22 janvier 2023

Progression en penalty

L’Avalanche est allé 2 contre 2 en infériorité numérique contre le Kraken, permettant à Seattle de n’obtenir que deux tirs. À Vancouver, le désavantage numérique a réussi à arrêter quatre supériorités numériques des Canucks et n’a accordé que sept tirs.

“Il y a eu des cas au début de la première moitié de l’année où les équipes exploitaient vraiment la fente sur nous et le D, nous étions un peu plus passifs et nous abandonnions toujours cette chance où ils la feraient tomber et poussez-le directement dans la fente », a déclaré Johnson. «Nous essayions de nous en débarrasser, mais cela continuait d’être exploité contre nous. Pratter a dit: “Faisons un ajustement et soyons un peu plus agressifs.” Ça a marché. Cela a fonctionné pour nous jusqu’à présent.

L’équipe s’est davantage précipitée vers les adversaires, ce qui a réduit les occasions. L’Avalanche est maintenant 19e dans la ligue en pourcentage de désavantage numérique après avoir obtenu 15 en 16 lors de ses six derniers matchs.

« Nous exerçons simplement beaucoup plus de pression », a déclaré Andrew Cogliano. « Nos points de pression sont bien meilleurs. Pratter a fait quelques ajustements pour que nous soyons sur nos gardes.

La croissance de Newhook

Bednar a remis Newhook au centre ces derniers temps, le jouant principalement sur une ligne avec Cogliano et Logan O’Connor. L’entraîneur, qui a préféré Newhook à l’aile pendant la majeure partie de la première moitié de la saison, a dit qu’il avait meilleure mine au milieu de la glace qu’il ne l’était plus tôt dans l’année. Contre les Canucks, il est resté fort sur la rondelle sortant de la zone défensive, malgré le fait que Conor Garland était partout sur lui. Cela a conduit Cogliano à pousser la rondelle dans la zone offensive, où l’Avalanche a commencé son échec avant. Newhook et O’Connor ont obtenu la rondelle de JT Miller le long des bandes, et Newhook l’a fouettée à Cogliano, qui a marqué depuis la fente.

« C’est un peu l’identité de notre ligne : mettez-vous en échec avant, récupérez des rondelles », a déclaré Newhook. “Cogs a trouvé un endroit idéal pour s’ouvrir.”

Cogliano ajoute : « C’est un joueur qui est bon offensivement et qui joue avec la rondelle.

Newhook a poursuivi son jeu solide à Seattle. Au milieu de la deuxième période, alors que les lignes étaient un peu mélangées, Jacob MacDonald a lancé une rondelle au filet depuis la ligne bleue. Artturi Lehkonen a tenté de ramener le rebond. Il n’a pas pu, mais la rondelle s’est écoulée vers Newhook dans le cercle de mise en jeu de la zone offensive. Il l’a soulevé dans le filet. Le jeune centre a failli préparer Mikko Rantanen pour un but plus tard dans la période. Les deux étaient pressés lorsque Rantanen lui a donné la rondelle. Newhook a riposté, mais peut-être un peu trop vite. La passe a semblé prendre Rantanen au dépourvu et il n’a pas fait un bon contact avec la rondelle, mais cela n’a pas empêché l’ailier vedette de complimenter son jeune coéquipier après le match.

“Il a été vraiment bon pour nous”, a-t-il déclaré. “Il a travaillé dur pour s’améliorer.”

Newhook a commencé la saison avec zéro point à ses huit premiers matchs. Depuis, il a inscrit 10 buts et huit passes décisives en 37 matchs. C’est proche d’un rythme de 40 points en 82 matchs.

Meyers toujours à la recherche d’une touche marquante

Ben Meyers attend toujours son premier but depuis qu’il a été rappelé au club de la LNH il y a 22 matchs. Il a failli faire une tentative de rebond dans le filet contre le Kraken. Il a battu Gruabauer, mais son ancien adversaire du Big Ten, Matty Beniers, a foncé dans l’enclave et a arrêté la rondelle avant qu’elle ne franchisse la ligne.

Mise à jour Makar

Makar a subi des échauffements avant le match contre Kraken mais n’était pas tout à fait prêt à partir. Bednar a classé la blessure au haut du corps, subie contre Detroit lundi, comme étant au jour le jour.

“Le bon côté de la chose, c’est que ce n’est pas à long terme”, a déclaré l’entraîneur. “Ce n’est pas quelque chose qui va le gêner pendant longtemps.”

(Photo de Pavel Francouz poussant la rondelle de Ryan Donato du Kraken lors d’une fusillade: Steph Chambers / Getty Images)