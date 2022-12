Pavel Antov: le magnat russe de la saucisse décède après être tombé d’un hôtel en Inde

Commentez cette histoire Commentaire

Pavel Antov, un législateur et homme d’affaires russe qui a fait fortune dans l’industrie de la saucisse, est décédé après être tombé du troisième étage de sa chambre d’hôtel alors qu’il était en vacances en Inde – le dernier homme d’affaires russe à mourir dans des circonstances mystérieuses cette année. Antov a été retrouvé mort devant un hôtel dans le district de Rayagada, dans la région d’Odisha, dans l’est de l’Inde, ce week-end, a annoncé la police. les médias locaux, deux jours après qu’un de ses compagnons de voyage, Vladimir Bidenov, a été retrouvé mort dans le même hôtel. Bidenov a été retrouvé inconscient dans sa chambre d’hôtel, entouré de bouteilles de vin vides, selon les médias locaux. Il a été amené à l’hôpital du district, où les médecins l’ont déclaré mort.

La police d’Odisha a ordonné à sa branche criminelle de reprendre l’enquête sur la “mort non naturelle de deux ressortissants russes” à Rayagada, le département de police tweeté mardi.

Le commissaire de police Vivekananda Sharma a déclaré que Bidenov avait subi un accident vasculaire cérébral, tandis qu’Antov “était déprimé après [Bidenov’s] la mort et lui aussi est mort », La BBC a rapporté. La police a dit Médias indiens que la mort d’Antov semblait être un suicide.

L’ambassade de Russie à Delhi a confirmé la mort aux médias russes. “Le consulat général de Russie à Calcutta suit l’affaire en contact avec les autorités locales”, a déclaré le média russe RT India citant l’ambassade. “Selon les informations dont dispose la police, aucun aspect criminel n’est constaté.”

Antov a créé l’usine de transformation de viande Vladimir Standard et a amassé une fortune – estimée à environ 140 millions de dollars en 2019 – qui l’a amené sur Forbes. liste des législateurs et des fonctionnaires les plus riches de Russie.

Il a également siégé à l’Assemblée législative de la région de Vladimir, voisine de Moscou, où il a été membre du parti Russie unie de Poutine et a présidé la commission de la politique agraire, de la gestion de la nature et de l’écologie.

En juin, Antov a semblé critiquer une attaque de missiles russes contre un bloc résidentiel de Kyiv qui a tué un homme et blessé sa fille de 7 ans et sa mère, selon la BBC. Un message WhatsApp posté sur le compte d’Antov a déclaré à propos de l’incident : “Il est extrêmement difficile d’appeler tout cela autre chose que de la terreur”.

Le message a été supprimé et Antov a publié sur les réseaux sociaux qu’il soutenait Poutine et son invasion. Il a mis à la craie le message précédent jusqu’à “un malentendu extrêmement malheureux” dans lequel il avait accidentellement posté un message d’une personne avec laquelle il n’était pas d’accord.

Ses collègues de la législature ont partagé des messages de condoléances après l’annonce de la nouvelle de sa mort. Vyacheslav Kartukhin, le vice-président, a écrit sur Telegram qu’il avait exprimé ses condoléances à la famille et aux amis d’Antov au nom du bloc Russie unie, après la mort d’Antov “à la suite de circonstances tragiques”.

“Nous l’apprécions à la fois pour son professionnalisme et ses qualités personnelles – il était délicat, intelligent, il était respectueux de tous. Homme érudit et ouvert d’esprit, il a séduit tout le monde. Pour l’Assemblée législative, pour l’ensemble de la région de Vladimir, le décès de Pavel Genrikhovich Anton est une perte difficile et irréparable”, a déclaré le président de l’Assemblée, Vladimir Kiselyov, dans un communiqué. selon l’agence de presse russe Tass.

Antov a célébré son 65e anniversaire en Inde le 22 décembre, a rapporté Tass.

Sa mort est le dernier incident de cette année impliquant des magnats russes et des dirigeants de premier plan du pétrole et du gaz. Il fait suite à une série de morts obscures et inexpliquées depuis le début de la guerre de la Russie en Ukraine.

En septembre, le président de la compagnie pétrolière russe Lukoil, Ravil Maganov, 67 ans, est décédé après être tombé d’une fenêtre d’un hôpital de Moscou, où il suivait un traitement après avoir subi un arrêt cardiaque. À l’époque, des informations contradictoires ont été publiées dans les médias russes et il n’était pas clair si la mort de Maganov était le résultat d’un suicide, d’un accident ou de quelque chose de plus sinistre.

Au cours des premières semaines de l’invasion, Lukoil a fait la une des journaux en tant que seul producteur de pétrole russe à avoir appelé à la fin de la guerre en Ukraine. Dans un rapport publié quelques jours seulement après l’invasion du 24 février, Lukoil “a exprimé sa préoccupation face aux événements tragiques en cours en Ukraine” et a appelé à “la cessation immédiate du conflit armé”.

En avril, le corps de Sergey Protosenya, ancien cadre supérieur du géant gazier Novatek, a été retrouvé dans une villa espagnole aux côtés de ceux de sa femme et de leur fille de 18 ans. Le média espagnol Telecinco a rapporté que la police avait trouvé la mère et la fille dans des pièces séparées avec des coups de couteau. Protosenya a été retrouvé dans la cour, où il se serait pendu.

Le même mois, l’ancien vice-président de Gazprombank, Vladislav Avayev, a également été retrouvé mort dans son appartement de Moscou aux côtés de sa femme et de sa fille.