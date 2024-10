Pavan K. Varma | La diplomatie indienne doit-elle être fondée sur la foi ou intransigeante ?

Il existe deux mythes majeurs dans la pratique de la politique étrangère qui doivent être démystifiés. La première est que la mesure de son succès doit dépendre des « notes d’approbation » dont vous disposez à l’échelle mondiale. La seconde est que l’idéalisme doit être primordial et l’intérêt national doit être secondaire. Une politique étrangère réussie doit vous gagner le respect, et non les nécessaires certificats de « bonne » conduite. L’idéalisme est essentiel, mais seulement dans un monde idéal. La vraie politique est ce qui compte dans un monde imparfait.

Pendant de nombreuses années après l’indépendance, nous avons cherché à imprégner notre politique étrangère de la haute moralité qui guidait notre mouvement de liberté. Ahimsa était une politique remarquable pour vaincre la Grande-Bretagne, alors puissance militaire la plus puissante du monde. Mais en tant que nation indépendante, nous devions investir dans nos capacités militaires contre les forces hostiles. La défaite désastreuse de la guerre contre la Chine en 1962 a clairement montré que la non-violence, ou la confiance dans la bonne volonté des autres pays, était une mauvaise politique étrangère.

Nous avons démontré le bon stratagème Chanakyan lors de la création du Bangladesh en 1971. C’était la bonne combinaison de moralisation idéaliste et de poursuite obstinée de l’intérêt national. Le régime impitoyable du président général Yahya à Islamabad pensait pouvoir recourir à la répression pour mettre à genoux les Bengalis du Pakistan oriental. L’Inde était inondée de millions de réfugiés et ne pouvait rester à l’écart. Alors que le général Yahya se trompait, l’Inde en a adroitement profité, est entrée au Pakistan oriental, a formé les combattants de la liberté Mukti Bahini ou Bangla et, en repoussant les attaques du Pakistan sur notre flanc ouest, a réussi à diviser le Pakistan.

Mais la vieille emprise d’un idéalisme peu pratique régnait toujours. Dans l’accord de Simla signé le 2 juillet 1972, l’Inde a, de manière inexplicable, restitué au Pakistan 13 000 km de territoire qu’elle avait conquis pendant la guerre de 1971. Il s’agissait, à mon avis, d’une bienveillance inutile – si c’est ainsi qu’on peut l’appeler – parce que le Pakistan était l’agresseur, avait perdu la bataille et que nous avions quelque 90 000 de ses soldats en captivité comme levier de négociation. De plus, le Pakistan conservait toujours illégalement le Cachemire occupé par le Pakistan. Se montrer si généreux envers un Pakistan visiblement affaibli, sans lui soutirer ce qui lui revient, était une mauvaise politique étrangère car cela allait à l’encontre de l’intérêt national.

Cette tentative de s’asseoir sur un piédestal moral élevé s’est à nouveau manifestée en 1974, lorsqu’Indira Gandhi a démontré la capacité nucléaire de l’Inde. Pour un pays récemment indépendant et encore largement appauvri, il s’agissait d’une réussite majeure, non seulement en termes de prouesses de nos scientifiques, mais aussi parce que, dans un voisinage hostile, où la Chine était une puissance nucléaire, cela constituait un formidable moyen de dissuasion. Cependant, dans une projection injustifiée de l’idéalisme, Indira Gandhi a volontairement renoncé au choix de l’utiliser comme une arme. C’était une erreur. Si elle avait mené ce test jusqu’à sa conclusion logique, nous aurions certainement été confrontés aux conséquences néfastes du monopole injuste des quelques puissances nucléaires puissantes, mais la position de l’Inde dans le monde aurait augmenté, tout comme notre capacité à mieux nous défendre. L’Inde est finalement devenue une puissance nucléaire en 1998 sous le gouvernement d’Atal Bihari Vajpayee, soit près d’un quart de siècle. après elle a démontré sa capacité à le devenir. Il n’y a aucun autre exemple dans l’histoire de ce genre de « sacrifice » inutile.

En mai 1999, le Pakistan a lancé l’invasion de Kargil. L’intrusion sur notre territoire était vérifiable et nos troupes étaient des cibles faciles pour les infiltrés pakistanais perchés sur les hauteurs des montagnes. Dans une telle situation, toute nation qui se respecte aurait autorisé l’armée de l’air à franchir la ligne de contrôle et à détruire les postes de relais et les lignes de ravitaillement des envahisseurs. Mais au lieu de cela, nous avons fait le tour du monde pour collecter des certificats de contrainte. Le résultat a été que, même si nos courageux soldats ont réussi à repousser les envahisseurs, selon les statistiques officielles, nous avons perdu 527 officiers et autres soldats, tandis que plus d’un millier ont été blessés. Cette démonstration de retenue, face à la mort certaine des jeunes fleurs de nos armées, doit avoir peu d’équivalents dans l’histoire militaire. Il suffit de penser à quel point la réaction aurait été différente en France, en Amérique, en Grande-Bretagne ou en Chine si une douzaine de sacs mortuaires arrivaient chaque jour dans leur capitale à la suite d’une intrusion ennemie vérifiée et non provoquée sur leur territoire.

Notre politique étrangère manque souvent de réponses fortes. Par exemple, lorsqu’en 2008, la Chine a décidé d’accorder des visas agrafés à nos citoyens de l’Arunachal, qu’elle revendique illégalement comme son territoire, et a répété cette pratique en 2023, au lieu de simplement protester, notre réponse aurait dû être d’accorder des visas similaires aux Chinois. d’origine tibétaine. C’est une langue que le monde – et la Chine – respecte. D’un autre côté, parfois sans raison valable, nous agissons comme des tyrans, notamment avec le Népal en 2015, lorsque nous avons bloqué ce pays enclavé pendant plus de six mois, créant de grandes difficultés économiques et humanitaires et renforçant ainsi davantage la présence croissante de la Chine. là.

Mais finalement, je pense que nous changeons et que nous montrons des signes de diplomatie intransigeante. Dans la dispute en cours avec le Canada, nous avons sonné le signal d’alarme face à sa politique d’encouragement ouvert au terrorisme visant à diviser notre pays. De même, la récente trêve partielle entre l’Inde et la Chine, qui a conduit au désengagement le long de la ligne de contrôle effectif, n’est pas étrangère à notre investissement bien plus important dans le renforcement de nos forces armées et de nos infrastructures frontalières sur ce théâtre. Une fois de plus, les représailles chirurgicales de Balakot en février 2029, après l’attentat terroriste de Pulwama, ont envoyé le bon message au Pakistan.

Cela ne doit toutefois pas nous conduire à l’autosatisfaction. La Chine n’a toujours pas rétabli le statu quo ante après ses incursions de 2022, et de futures incursions de sa part se produiront. Le terrorisme parrainé par le Pakistan n’a pas non plus pris fin. Un élément essentiel de la diplomatie doit être l’amélioration continue du renseignement et du contre-espionnage. Nous manquons de force optimale dans ce domaine. On dit qu’en signe de « bonne volonté » envers le Pakistan, le Premier ministre IK Gujral a démantelé une grande partie de notre appareil de renseignement dans ce pays.

La politique étrangère doit être une question politique bipartite. Elle doit être clairement fondée sur l’intérêt national, même si nous la camouflons sous des postures idéalistes. C’est précisément ainsi qu’agissent d’autres pays qui prétendent au statut de grande puissance. En fin de compte, les nations respectent les nations qui se respectent.