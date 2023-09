Pava LaPere, PDG de Tech, retrouvée morte dans un appartement de Baltimore suite à un traumatisme contondant

BALTIMORE (AP) — La fondatrice d’une startup technologique de Baltimore, dont les réalisations professionnelles lui ont valu une place sur la liste Forbes des 30 moins de 30 ans plus tôt cette année, a été retrouvée morte dans un appartement tard lundi matin, selon la police municipale.

La police de Baltimore a retrouvé Pava LaPere, 26 ans, tard lundi matin, après avoir été portée disparue. Son corps présentait des signes de traumatisme contondant. Les autorités ont publié son nom dans un communiqué de presse mardi matin.

La police a ouvert une enquête pour homicide mais n’a fourni aucune information sur un suspect potentiel ou sur son mobile. Les archives publiques suggèrent que LaPere vivait dans le complexe d’appartements où son corps a été retrouvé.

LaPere, diplômé de l’Université Johns Hopkins en 2019, a fondé la startup EcoMap Technologies. La société se concentre sur la conservation des données provenant des écosystèmes commerciaux, à but non lucratif et éducatifs et sur la facilitation de leur accès et de leur interprétation, selon leur site Web. Leurs clients incluent Meta, la société mère de Facebook et Instagram, et la Fondation T. Rowe Price.

Dans un communiqué publié mardi, ses collègues l’ont décrite comme « une leader profondément compatissante et dévouée ».

« Son engagement infatigable envers notre entreprise, envers Baltimore, pour amplifier le travail essentiel des écosystèmes à travers le pays et pour construire une culture profondément inclusive en tant que leader, ami et partenaire a établi une norme de leadership », a écrit le personnel d’EcoMap.

Dans un autre communiqué publié mardi, les responsables de Johns Hopkins ont exprimé leurs condoléances pour la récente diplômée qui « a élu domicile à Baltimore et a investi son talent dans notre ville ».

« Pava était bien connu et apprécié dans la communauté entrepreneuriale de Baltimore et nous manquera profondément », ont-ils déclaré.

LaPere a également fondé une organisation à but non lucratif qui a aidé à soutenir les étudiants entrepreneurs dans tout le Maryland, selon sa page LinkedIn.

Elle a été nommée à Liste Forbes des 30 moins de 30 ans pour l’impact social plus tôt cette année.

Sur son profil LinkedIn, elle se décrit comme une PDG du secteur technologique « qui croit au développement économique hyperlocal et basé sur les écosystèmes pour créer un avenir plus équitable pour toutes les communautés ». Elle a posté sur Instagram sur la création de la startup depuis sa chambre universitaire et sur sa croissance en une entreprise solide et réussie.

« Pour être honnête, diriger cette entreprise a été plus difficile que je ne l’aurais jamais imaginé », a-t-elle déclaré dans un communiqué. vidéo publiée sur les réseaux sociaux en avril par l’organisation à but non lucratif Baltimore Homecoming. « Mais cela me rend très enthousiaste à chaque fois que nous lançons une nouvelle plateforme, car nous voyons les milliers de personnes qui l’utilisent pour trouver les informations dont elles ont besoin dans leur communauté. »

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce site Web n’est pas destiné aux utilisateurs situés dans l’Espace économique européen.