Pava LaPere, PDG de la technologie, 26 ans, retrouvée morte dans un immeuble à Baltimore ; enquête pour homicide en cours

BALTIMORE– Une enquête pour homicide est en cours après que Pava LaPere, PDG de 26 ans d’une entreprise technologique de Baltimore, a été retrouvée morte lundi matin dans un immeuble à Mount Vernon, a annoncé la police.

Les policiers se sont rendus sur un immeuble d’appartements dans le pâté de maisons 300 de West Franklin Street pour un appel de service vers 11h30. C’est là que le corps de LaPere a été retrouvé avec des signes de traumatisme contondant, a indiqué la police.

WJZ a confirmé mardi que LaPere avait cofondé et dirigé EcoCarteune entreprise qui affirme numériser les écosystèmes avec sa technologie propriétaire.





La communauté se souvient de l’impact de LaPere

EcoMap a publié une déclaration pleurant la perte de LaPere.

« Les circonstances entourant la mort de Pava sont profondément pénibles, et nos plus sincères condoléances vont à sa famille, à ses amis et à ses proches pendant cette période incroyablement dévastatrice. Pava était non seulement la force visionnaire derrière EcoMap, mais aussi une leader profondément compatissante et dévouée. Elle son engagement infatigable envers notre entreprise, envers Baltimore, pour amplifier le travail essentiel des écosystèmes à travers le pays et pour construire une culture profondément inclusive en tant que leader, amie et partenaire, établit une norme de leadership, et son héritage perdurera à travers son travail. nous continuons à le faire. » -Technologies EcoMap

Selon LaPère LinkedInelle est diplômée de l’Université Johns Hopkins et a atterri cette année Liste Forbes 30 des moins de 30 ans dans la catégorie Impact social.

WJZ a reçu cette déclaration de l’Université Johns Hopkins :

« La communauté Johns Hopkins pleure profondément la perte tragique de Pava LaPere, une diplômée de 2019 qui a élu domicile à Baltimore et investi son talent dans notre ville. Pava était bien connue et aimée dans la communauté entrepreneuriale de Baltimore et elle nous manquera profondément. Nos pensées solennelles sommes avec sa famille en cette période de deuil. » -Université John Hopkins

UpSurge Baltimore, une autre entreprise technologique de Baltimore, a également publié une déclaration.

« L’ensemble de l’équipe d’UpSurge Baltimore exprime son profond choc et sa tristesse face au décès tragique et prématuré de Pava LaPere, fondatrice et PDG d’EcoMap. Pava était une amie et une source d’inspiration pour beaucoup d’entre nous. Nos plus sincères condoléances vont à La famille, les amis et toute l’équipe d’EcoMap de Pava. Nous sommes solidaires avec eux et pleurons la perte d’un véritable visionnaire. La communauté technologique de Baltimore a perdu une étoile brillante et il est difficile de mettre des mots sur la profondeur du chagrin de la communauté. à la mort de Pava. -UpSurge Baltimore

L’Université Loyola du Maryland a également publié une déclaration mardi. LaPere y a siégé à un conseil consultatif.

« La communauté de l’Université Loyola du Maryland est profondément attristée d’apprendre la perte de la PDG d’Ecomap, Pava LaPere. Mme LaPere a siégé au conseil consultatif nouvellement créé du Simon Center for Innovation & Entrepreneurship. Elle était une PDG et une innovatrice phénoménalement accomplie, et une source d’inspiration et une amie pour tant de personnes. Elle a toujours dirigé avec des valeurs d’abord et était profondément engagée envers Baltimore et les promesses de la technologie et de l’entrepreneuriat pour tous. L’Université Loyola du Maryland rejoint les communautés que Mme LaPere a construites à Ecomap et à travers la ville en pleurant la perte d’une véritable star. Elle et sa famille sont dans nos prières. -Wendy Bolger, directrice fondatrice du Simon Center on Innovation & Entrepreneurship à Loyola University Maryland

McKeever Conwell, associée directrice chez RareBreed Ventures et membre actif de la communauté technologique locale, connaissait LaPere depuis qu’elle était encore étudiante.

Il a dit depuis le début qu’elle avait du dynamisme.

« Elle incarne ce que signifie être une rêveuse. Ce que signifie être une entrepreneure. C’est le genre de femme que je voudrais être le mentor de ma fille », a déclaré Conwell.

EcoMap travaille à créer des cartes de ressources pour les communautés.

Conwell a dit que cela résumait très bien LaPere : elle voulait aider les gens.

Outre son travail chez EcoMap, elle a également beaucoup travaillé pour aider d’autres entrepreneurs à se lancer, tout en veillant à ce que chacun ait une place à la table.

« Vous avez cette jeune femme blanche comme PDG et un jeune homme noir comme COO, vous ne voyez pas cela tous les jours », a déclaré Conwell. « Son équipe est extrêmement diversifiée. »

Mais dans l’ensemble, a déclaré Conwell, la mort de LaPere est une grande perte pour tout Baltimore. Il a dit qu’elle était l’une de ses plus grandes pom-pom girls.

« Toutes ces entreprises technologiques, quand elles commencent à gagner de l’argent… elles veulent déménager ailleurs. Elle était ici, elle y croyait et nous avons perdu cela », a-t-il déclaré.

EcoMap organisera une veillée en souvenir de LaPere à 18h30 mercredi. La cérémonie aura lieu sur les marches sud du Washington Monument à Mount Vernon.

L’enquête sur le meurtre de LaPere

Les enquêteurs ont déclaré qu’un appel à des personnes disparues avait été lancé peu de temps avant la découverte.

« C’est assez horrible », a déclaré lundi Chris McNees, un locataire de l’immeuble, à WJZ. « Je veux dire, le simple fait que cela se produise n’importe où dans la ville est évidemment une mauvaise chose, mais il est difficile d’imaginer pourquoi cela se produirait spécifiquement dans ce bâtiment. »

Un mandat d’arrêt a été émis dans le meurtre de LaPere. La police a déclaré que Jason Dean Billingsley, 32 ans, de Baltimore, était le suspect dans cette affaire et qu’il devait être considéré comme armé et dangereux.

Si vous disposez d’informations qui pourraient aider les détectives dans cette affaire, contactez le département au 410-396-2100 ou Metro Crime Stoppers au 1-866-7LOCKUP.

