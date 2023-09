Pava LaPere, PDG de Baltimore Tech, a été retrouvée sur le toit d’un appartement et est décédée des suites d’un étranglement et d’un traumatisme contondant.

BALTIMORE — L’entrepreneur technologique Pava LaPere a été retrouvée morte sur le toit de son immeuble, étranglée et brutalement battue avec une brique, selon des documents judiciaires.

LaPere, 26 ans, a subi des blessures contondantes à la tête, au visage et au corps, selon un communiqué d’accusation déposé auprès du tribunal de district du Maryland pour la ville de Baltimore.

Pava LaPère. Pavamarie via Instagram

LaPere était à moitié vêtue lorsque les autorités l’ont trouvée, bien que les documents n’offrent pas d’autres détails sur la nature du crime.

Les autorités ont trouvé une brique, du sang, trois dents, des boutons, un pantalon, une pince à cheveux cassée et une paire de chaussures rouges près de son corps, indique le document.

Sa mort a été considérée comme un homicide par strangulation et traumatisme contondant.

Son assassin présumé, Jason Billingsley, 32 ans, a été arrêté mercredi vers 23 heures sans incident à la suite d’une importante chasse à l’homme.

Il fait face à plusieurs accusations liées à la mort de LaPere, notamment de meurtre au premier degré et de voies de fait, selon les archives judiciaires. Il est également accusé d’avoir utilisé une brique comme arme dangereuse.

LaPere a semblé laisser Billingsley entrer dans le bâtiment vendredi soir, selon une vidéo de surveillance. Un homme que les autorités pensent être le suspect lui a fait signe à travers la porte vitrée de s’approcher de lui, selon les documents, après quoi elle a ouvert la porte, lui a parlé et l’a laissé entrer. Les deux hommes montèrent ensuite dans l’ascenseur. LaPere vivait et travaillait dans le bâtiment.

Le commissaire par intérim de la police de Baltimore, Richard Worley, a déclaré jeudi qu’il pensait que LaPere avait été tué vendredi soir. Son corps a été retrouvé par un ouvrier dans le bâtiment lundi après sa disparition.

Worley a déclaré que les enquêteurs sont toujours en train de traiter les preuves « pour déterminer exactement ce qui s’est passé » et qu’ils ne savent pas s’il existe « des liens » entre la victime et le suspect.

Billingsley était également soupçonné d’avoir violé une femme quelques jours avant la mort de LaPere et était déjà sous surveillance policière, ont annoncé jeudi les autorités. La police a cependant refusé de parler de l’incident au public parce qu’elle pensait qu’il était « ciblé », suscitant des critiques selon lesquelles la mort de LaPere aurait pu être évitée.

Lors de cet incident, Billingsley aurait tranché la gorge d’une femme et l’aurait violée « plusieurs fois au cours de la nuit » avant de l’attacher avec du ruban adhésif et de lui mettre le feu, selon des documents judiciaires. Billingsley aurait également menotté le petit ami de la femme et l’aurait incendié.

La femme a déclaré aux autorités qu’elle avait entendu un grand coup à la porte le 19 septembre de la part d’un homme qui disait travailler pour le service d’entretien du bâtiment. (Billingsley était un préposé à l’entretien du bâtiment.)

Le suspect, qui portait un masque, a ensuite donné un coup de pied dans la porte d’entrée et a pointé une arme sur elle, selon des documents.

Les autorités ont trouvé un sac à dos dans la ruelle du bâtiment qui contenait de nombreux objets, notamment un couteau dentelé, des rouleaux de ruban adhésif, des menottes, de l’eau de Javel, un bidon d’essence, un briquet et des vêtements.

Des séquences vidéo d’un jour antérieur le montraient portant les vêtements trouvés dans le sac à dos, selon des documents judiciaires.

Worley a déclaré que les enquêteurs savaient pourquoi Billingsley aurait commis ces crimes, mais a déclaré qu’il ne voulait pas « parler en mal » des victimes.

Billingsley a également été condamné en 2015 à 30 ans de prison, dont 16 ans avec sursis, après avoir plaidé coupable de viol au premier degré, selon les archives judiciaires en ligne. Le registre des délinquants sexuels du Maryland montre qu’il a été libéré de prison en octobre 2022.

LaPere était le PDG et fondateur de la startup de logiciels EcoMap Technologies.

Dans un communiqué, sa famille a déclaré qu’elle était « soulagée de savoir qu’il ne peut plus blesser d’autres victimes innocentes ».

« Même si cela ne change rien au fait que Baltimore a perdu l’un de ses fans les plus passionnés et les plus influents, nos efforts restent concentrés sur le souvenir et la célébration de Pava Marie – sa vie, ses succès et son héritage », indique le communiqué.

Antonio Planas a rapporté de Baltimore et Melissa Chan de New York.