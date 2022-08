Pauvreté No Barrier to Dream – New Golden Boy du Bengale Achinta Sheuli est l’exemple

Dimanche, Achinta Sheuli, 20 ans, a rejoint son idole Mirabai Chanu (or, 49 kg femmes) et son coéquipier et ami proche, Jeremy Lalrinnunga (or, 67 kg hommes), sur la plus haute marche du podium en remportant la troisième médaille d’or en poids- levage aux Jeux du Commonwealth de Birmingham.

L’haltérophile du Bengale Achinta Sheuli a remporté la médaille d’or dans la catégorie haltérophilie masculine de 73 kg. Achinta a soulevé 143 kg dans la catégorie arraché. Il a soulevé un poids de 170 kg dans la catégorie épaulé-jeté et a établi une nouvelle histoire pour le pays. En plus de cela, il a également remporté une médaille d’or en soulevant un poids total de 313 kg.

Mais sa route n’a jamais été rose-lits; Achinta est issue d’une famille de la classe moyenne très basse. Son père conduisait un pousse-pousse. Comme ses revenus n’étaient pas suffisants pour faire vivre une famille, le reste de la famille devait également travailler dur. Ils faisaient de la broderie et ajoutaient de la dentelle aux saris. Le père d’Achinta est mort alors qu’il n’avait que 8 ans depuis lors, la vie est devenue plus imprévisible.

Achinta est un garçon d’un village de Howrah, qui a rejoint le gymnase local à l’âge de 12 ans. Son amour pour l’haltérophilie est venu de son grand-père, qui était haltérophile mais n’a pas pu poursuivre son rêve à cause de sa pauvreté. L’entrée d’Achinta dans ce jeu est soudaine Un jour, alors qu’il faisait voler un cerf-volant dans le quartier, il a coupé le cerf-volant et est tombé devant le gymnase, puis il a vu son grand-père avec beaucoup d’autres. Après avoir rejoint le gymnase, s’entraîner était difficile, mais organiser trois repas par jour était encore plus difficile.

Achinta a déjà remporté l’argent aux Jeux du Commonwealth de la jeunesse 2015 en Inde, l’argent aux Championnats du monde juniors 2017, la médaille d’or dans la catégorie junior en 2019, l’argent aux Championnats du monde juniors en 2021 et le double de médailles d’or dans les catégories junior et senior. Et cette fois, rendant à nouveau sa mère et son frère aîné fiers, il a remporté l’or aux Jeux du Commonwealth de Birmingham.

Le nouveau golden boy du Bengale a dédié sa victoire à son frère et entraîneur. Aloke Sheuli, le frère aîné d’Achinta, avait l’habitude de soulever des poids, mais il a sacrifié son propre rêve pour la carrière d’Achinta.

