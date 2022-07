Pauvreté des enfants : corvées non rémunérées liées à l’écart de rémunération entre les sexes

Une étude sur la vie d’enfants vivant en Inde, en Éthiopie, au Pérou et au Vietnam a révélé que les jeunes filles soumises à des tâches ménagères non rémunérées gagnent moins de revenus au travail.

Des chercheurs des universités d’East Anglia, de Birmingham et de Brunel ont examiné les données de 12 000 enfants âgés de huit à 22 ans impliqués dans tous les types de salaires et d’emplois dans tous les secteurs, y compris l’agriculture. Leurs conclusions étaient basées sur les données du projet Young Lives et publiées dans la revue Feminist Economics plus tôt cette semaine.

Les jeunes femmes et les filles préoccupées par les tâches ménagères sont souvent trop occupées pour se concentrer sur leurs études universitaires, ce qui peut réduire les possibilités d’emploi à l’avenir. De plus, la dynamique des filles étant plus impliquées dans le ménage que leurs homologues masculins peut mettre en place des «trajectoires sexuées» qui creusent les écarts salariaux.

Les salaires horaires dans les pays étudiés pour les femmes à l’âge de 22 ans étaient en moyenne de 1,46 $US de l’heure tandis que les hommes gagnaient 1,77 $US. Les femmes sont également moins susceptibles d’être employées à cet âge, avec seulement 70 % d’emplois contre 85 % des hommes.

L’un des professeurs principaux de l’étude, Shireen Kanji, a indiqué que l’emploi des femmes dans ces pays est également souvent motivé par la nécessité, ce qui pourrait conduire à des emplois moins bien rémunérés.

“Il semble que par rapport aux hommes, l’emploi des femmes soit davantage motivé par le manque de choix ou par le besoin, et se caractérise par moins d’opportunités d’emplois bien rémunérés et de meilleure qualité”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Libération.

En fin de compte, les chercheurs espèrent que leurs découvertes mèneront à une action politique sur l’inégalité entre les sexes.

Selon Save the Children, les normes de genre peuvent également nuire aux jeunes enfants en dehors de leur emploi. Plus de 575 millions de filles sont confrontées à des normes de genre inéquitables qui peuvent contribuer à la violence sexiste et porter atteinte à leurs droits à la santé, à l’éducation et au mariage.