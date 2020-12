La situation dans les hôpitaux californiens est déjà critique en raison d’un afflux de patients atteints de Covid-19 et deviendra probablement désespérée en janvier, une fois que les nouvelles infections des rassemblements de Noël et du Nouvel An s’intensifieront.

« Les gens n’ont pas écouté, et nous sommes bloqués maintenant. Nous manquions d’oxygène, de fournitures, de tous les médicaments respiratoires, certainement des lits, certainement du personnel – nous n’avons pas assez de personnel. Donc, nous avons déjà raté. » Marcia Santini, une infirmière de l’unité d’urgence qui travaille au centre médical Ronald Reagan UCLA (RRMC), a déclaré à RT.

Le public n’a pas écouté.

Santini elle-même se remet toujours d’un combat brutal de Covid-19, qui l’a laissée à bout de souffle et terrifiée pendant des jours. Trois semaines après les premiers symptômes, elle n’est toujours pas en pleine forme. Elle craint que le mois prochain ne soit une catastrophe pour le système de santé de l’État, qui est déjà « au-delà étiré. »

La semaine dernière, la Californie est devenue le premier État américain à dépasser les deux millions d’infections à Covid-19. Le millionième cas a été confirmé 10 mois après le début de l’épidémie, mais il n’a fallu que six semaines pour doubler ce nombre. Certaines unités de soins intensifs ont atteint leur capacité nulle et il y a de fortes chances que les personnes arrivant sur des gurneys n’aient bientôt plus de lit où aller.

« Nous [at the RRMC] avez des patients dans des zones de débordement-débordement-débordement qui n’étaient jamais destinées à recevoir des patients Covid-19. D’autres hôpitaux mettent en place des unités de fortune à l’extérieur de l’hôpital « , Dit Santini. « Nous avons dû faire face à la dernière vague de Thanksgiving. Maintenant, nous devons faire face à la vague de Noël et puis nous avons la nouvelle année à venir. »

L’infirmière a dit qu’elle comprenait à quel point les vacances étaient importantes, mais cela n’a pas changé le fait que la situation était désastreuse. Mais le public provocateur qui ignore les risques de Covid-19 n’est qu’une partie du problème, car le gouvernement a joué son rôle en entraînant le pays dans la crise actuelle.

« Ils auraient pu publier la loi sur la production de défense et augmenter la production d’EPI et de toutes les autres fournitures dont nous avons besoin, et ils ne l’ont pas fait », elle a dit. « La nation tout entière est dans une très grande situation difficile quant à la façon dont nous allons traiter les patients en toute sécurité et leur donner les soins dont ils ont besoin. »

La campagne de vaccination qui a commencé aux États-Unis prendra des mois pour produire un effet significatif, a-t-elle ajouté. Et, en attendant, « Nous ne pouvons pas nous détendre, nous ne pouvons pas être paresseux, nous ne pouvons pas nous fatiguer à ce sujet. Nous devons continuer, sinon nous allons faire face à cela encore et encore et encore. »

