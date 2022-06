Pauses parlementaires : quels projets de loi clés ont été adoptés et lesquels n’ont pas été adoptés

Maintenant que la Chambre et le Sénat ont ajourné pour l’été, plus aucun projet de loi ou motion ne sera adopté au Parlement jusqu’au retour des députés et des sénateurs à Ottawa à la fin septembre.

Alors que les politiciens sont maintenant de retour dans leurs circonscriptions depuis quelques mois, CTVNews.ca analyse les principaux textes législatifs adoptés au cours des derniers jours de la session de printemps et se penche sur les principaux projets de loi du gouvernement qui resteront à traiter à l’automne.

QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ ?

En plus des neuf autres projets de loi du gouvernement adoptés plus tôt au cours de la 44e législature, six autres projets de loi ont franchi la ligne d’arrivée pour devenir loi au cours de la dernière semaine de la séance. Ils comprenaient :



Le projet de loi budgétaire : Priorité absolue à voir adopter ce printemps, le projet de loi C-19 a été adopté par le Sénat lors de sa dernière journée de séance. Cette législation met en œuvre les modifications législatives nécessaires afin de promulguer des éléments du budget fédéral pour 2022 présenté en avril. Mais ce ne sont pas seulement les changements liés aux dépenses qui découlent de l’adoption de ce projet de loi. Les libéraux ont également mis à jour de nombreuses autres lois, notamment le Code criminel, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur le Parlement du Canada. Parallèlement à ce projet de loi, il y avait une paire de projets de loi de crédits (alias projets de loi de finances) qui permettent essentiellement aux robinets départementaux de continuer à couler au cours des prochains mois.



Le projet de loi sur la représentation provinciale : Le projet de loi qui verrouille le nombre minimum de sièges que le Québec a au niveau fédéral, C-14 a été adopté le 21 juin. Cette loi imposera un nouveau nombre minimum de sièges pour chaque province, garantissant que lors des futures redistributions des circonscriptions, aucune province ne se verra attribuer moins de sièges. qu’ils ont maintenant. La poursuite de cette modification de la Loi constitutionnelle a été motivée par une proposition du directeur général des élections selon laquelle le Québec perdrait un siège, tandis que d’autres provinces augmenteraient ou maintiendraient leur nombre actuel de sièges, en raison du remaniement en cours de la carte électorale fédérale.



Le projet de loi “intoxication extrême”: Ce projet de loi a établi le record de l’adoption la plus rapide au cours de ce Parlement, battant de trois jours les dix jours du projet de loi sur la thérapie de conversion entre l’introduction et la sanction royale. Le projet de loi a été rapidement renversé par le ministre de la Justice David Lametti après que la Cour suprême du Canada eut statué que la loi interdisant le recours à l’intoxication extrême comme moyen de défense pour certains crimes était inconstitutionnelle. Alors que la législation elle-même ne comptait que cinq pages, la décision visant à garantir que les personnes qui deviennent extrêmement intoxiquées par négligence criminelle soient tenues responsables si elles nuisent à autrui a reçu la définition classique d’un tampon en caoutchouc. Cependant, le gouvernement a promis qu’après avoir rapidement comblé les lacunes de la loi, il se lancerait dans une étude tardive de l’objet du projet de loi.

QU’EST-CE QUI N’A PAS PASSÉ ?

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, car il y a un total de 21 projets de loi du gouvernement en suspens à la Chambre ou au Sénat. Voici quelques-uns des principaux projets de loi qui seront probablement en tête de liste des priorités du gouvernement lorsque les députés et les sénateurs reviendront à Ottawa.



La facture du streaming en ligne : Aka Bill C-11, ou la mise à jour de la Loi sur la radiodiffusion. Après que les libéraux n’ont pas réussi à faire adopter une version de ce projet de loi lors de la dernière législature, lorsque le Sénat a refusé de l’accélérer tard dans les séances, il se passe un peu de déjà-vu. Après avoir réussi à faire passer le projet de loi à la Chambre, le projet de loi est en deuxième lecture au Sénat, les sénateurs signalant qu’ils veulent et prendront le temps qu’ils pensent que ce projet de loi doit étudier. L’intention principale du projet de loi est de forcer les géants de la diffusion en continu à être assujettis aux règlements du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes visant à accroître la production et la promotion de contenu canadien, bien que les critiques continuent d’avertir qu’il y aura des effets d’entraînement plus larges pour les Canadiens. créateurs de contenu. Les libéraux ont provoqué une certaine acrimonie après que le Comité du patrimoine canadien de la Chambre a adopté plus de 100 amendements à la hâte, puis a utilisé des mécanismes procéduraux pour écourter la dernière étape du débat.



Le projet de loi sur le contrôle des armes : Après que le gouvernement a interrompu le débat en deuxième lecture afin de faire passer le projet de loi en comité à temps pour la pause estivale, le projet de loi C-21 pourrait être de retour sur les radars des députés avant septembre. La législation, si elle est adoptée telle qu’elle est actuellement rédigée, restreindra davantage l’accès légal aux armes de poing au Canada et créera des systèmes pour signaler les personnes susceptibles de présenter un risque pour elles-mêmes ou pour autrui. Le projet de loi augmenterait également les peines maximales de 10 à 14 ans pour les infractions liées aux armes à feu telles que la contrebande, érigerait en infraction la modification d’un chargeur de cartouches au-delà de sa capacité légale et interdirait certaines répliques d’armes à feu qui ressemblent étroitement à de vraies armes à feu. Depuis son introduction, les partisans pour et contre le projet de loi sur les armes à feu ont partagé des réactions mitigées au projet de loi, alors attendez-vous à ce que le projet de loi brûlant soit à surveiller.



Le projet de loi sur la sécurité nationale lié à Huawei : Actuellement en attente de deuxième lecture après avoir été l’un des rares projets de loi du gouvernement déposés dans les dernières semaines de juin, le projet de loi C-26 pourrait très bien être l’un des premiers projets de loi à être priorisé cet automne. En annonçant que le Canada interdisait aux sociétés chinoises Huawei Technologies et ZTE de participer aux réseaux sans fil 5G du pays, invoquant des préoccupations de sécurité nationale, le gouvernement a signalé que cette législation serait imminente. Il apporte des modifications à la Loi sur les télécommunications visant à protéger le système de télécommunications du Canada contre les risques pour la sécurité nationale dans les secteurs des finances, des télécommunications, de l’énergie et des transports. Le projet de loi C-26 intégrerait également un nouveau système de signalement obligatoire des incidents de cybersécurité.



Le projet de loi sur le conseil de réconciliation nationale : Déposé l’avant-dernier jour de la séance du printemps, le projet de loi C-29 du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, propose de mettre en place un Conseil national pour la réconciliation. En réponse aux appels à l’action 53 à 56 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, la loi mettrait en place un conseil indépendant et dirigé par des Autochtones qui « s’efforcerait de veiller à ce que les progrès à long terme en matière de réconciliation soient soutenus et soutenus par un engagement envers la réconciliation et responsabilisation », selon le gouvernement. Une fois le projet de loi adopté, le conseil d’administration du conseil peut être nommé, puis travailler à la mise en place du conseil en tant qu’organisation à but non lucratif.