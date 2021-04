Une pause sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 devrait se poursuivre jusqu’à ce que l’on en sache davantage sur un effet secondaire rare du vaccin, a décidé mercredi un comité consultatif fédéral.

Le comité se réunira à nouveau dans un délai d’une semaine à dix jours pour évaluer davantage de données qui devraient devenir disponibles.

Les caillots sanguins extrêmement rares ont été signalés chez sept des 7,2 millions d’Américains qui ont reçu le vaccin J&J. Les six cas récents ont été signalés chez des femmes âgées de 18 à 48 ans et les symptômes sont apparus six à 13 jours après la vaccination. Une femme est décédée et trois sont restées hospitalisées.

On craignait que la pause ne nuise à ceux qui en ont le plus besoin, car J&J ne nécessite qu’un seul vaccin et est plus facile à stocker et à transporter que les deux autres vaccins autorisés. Mais le comité a noté que la poursuite de la pause n’affecterait pas de manière significative la capacité de vacciner les Américains.

Le vaccin J&J représente jusqu’à présent moins de 5% des vaccins administrés aux États-Unis. Les deux autres vaccins de Pfizer et Moderna n’ont pas eu de tels effets.

Également dans l’actualité:

►Les régions des États-Unis qui excellent et celles qui luttent contre les vaccinations commencent à ressembler à la carte politique du pays: profondément divisée entre les États rouges et bleus. Les Américains des «États bleus» qui sont démocratiques maigres semblent se faire vacciner à des taux plus élevés, tandis que ceux des États républicains «rouges» semblent plus hésitants.

► L’administration du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré mercredi que toutes les écoles de l’État devraient rouvrir lorsque la nouvelle année scolaire commencera l’automne prochain, bien que ses directives restent simplement une attente plutôt qu’un mandat.

►La directrice de la santé du Michigan, Elizabeth Hertel, s’est rendue avec sa famille en Alabama pour les vacances de printemps la semaine dernière, malgré les conseils de son ministère pour éviter les voyages hors de l’État alors que le Michigan subit une épidémie de coronavirus qui fait rage.

►Puerto Rico a battu son record de cas en une semaine et le Michigan a connu sa deuxième pire semaine au cours des sept derniers jours, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Trente-neuf États ont connu une augmentation du nombre de cas par rapport à la période de sept jours précédente.

►La participation aux funérailles de samedi du prince Philip britannique sera limitée à 30 personnes en deuil en raison des restrictions actuelles sur les coronavirus en Angleterre. La reine Elizabeth peut être tenue de s’asseoir seule et les invités doivent être espacés de 6 pieds.

►Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi qu’il avait reçu son deuxième vaccin contre le COVID-19, trois semaines après la première dose. Le Kremlin n’a pas révélé lequel des trois vaccins développés par la Russie le président a pris.

►Le gouverneur de Montana, Greg Gianforte, a publié un décret interdisant le développement ou l’utilisation de passeports vaccinaux dans le Montana.

►Les autorités sanitaires allemandes recommandent aux personnes de moins de 60 ans qui ont déjà reçu une injection du vaccin AstraZeneca d’utiliser un vaccin différent pour leur deuxième dose en raison de caillots sanguins.

►La NFL a établi des directives d’équipe pour les vaccinations contre le COVID-19 et exhorte les franchises à faire vacciner tous les employés. Le commissaire Roger Goodell a dit aux équipes dans une note de service de prévoir d’utiliser les stades ou les quartiers généraux des équipes comme centres de vaccination pour leurs joueurs, employés et membres de leur famille. Les équipes doivent actualiser la ligue chaque semaine sur les chiffres de vaccination.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,3 millions de cas confirmés de coronavirus et 2,96 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 137,5 millions de cas et plus de 563 000 millions de décès. Plus de 245,36 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 192,28 millions ont été administrées, selon le CDC.

Que dois-je faire si j'ai reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19? Vos questions, répondues.

Un instructeur de gymnastique est l’une des femmes qui ont développé des caillots sanguins après le vaccin J&J

L’une des six femmes qui ont développé un trouble de la coagulation sanguine extrêmement rare après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 est un instructeur de gymnastique de 26 ans de la région du New Jersey-Pennsylvanie, a déclaré mercredi la société pharmaceutique à un comité consultatif fédéral.

Décrite comme «en surpoids, mais active», la femme a passé une semaine à 10 jours à l’hôpital avant d’être sortie avec une ordonnance pour un médicament anticoagulant, a déclaré le Dr Aran Maree, médecin en chef des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson. le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation.

La femme s’est rendue aux urgences environ une semaine après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson, a déclaré Maree. Ni elle ni l’hôpital n’ont été identifiés. Elle a reçu Benadryl et l’analgésique paracétamol, également connu sous le nom d’acétaminophène, et renvoyée chez elle.

Plus tard, des analyses diagnostiques ont montré qu’elle avait plusieurs caillots sanguins dans les principaux vaisseaux sanguins de son cerveau, de son abdomen et de ses poumons, a-t-il déclaré. Celles-ci sont connues sous le nom de thrombose du sinus veineux central ou de caillot sanguin dans les veines qui drainent le sang du cerveau; thrombose de la veine porte ou caillot dans la veine des intestins au foie; et des emboles pulmonaires ou des blocages dans les artères des poumons.

– Lindy Washburn, NorthJersey.com

Une pause sur le vaccin Johnson & Johnson devrait avoir peu d’effet à long terme

La pause dans l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson pourrait brièvement perturber les doses quotidiennes à travers le pays mais devrait avoir peu d’effet à long terme sur la volonté de mettre fin à la pandémie, a déclaré mercredi le coordinateur de la réponse au COVID-19 de White.

«À très court terme, nous prévoyons un impact sur les moyennes quotidiennes à mesure que les sites et les rendez-vous passent des vaccins Johnson & Johnson aux vaccins Moderna et Pfizer», a déclaré Jeff Zients lors du briefing de l’équipe trois fois par semaine. « Cependant, je veux être clair que nous avons plus qu’assez de fournitures Pfizer et Moderna pour continuer et même accélérer le rythme actuel des vaccinations. »

Zients a insisté sur l’affirmation de l’administration selon laquelle la pause – annoncée mardi – aura peu d’impact sur l’effort de vaccination de la nation. Il a déclaré qu’il y avait beaucoup de vaccins Moderna et Pfizer pour compenser tout déficit du vaccin J&J à injection unique. Les États-Unis sont en passe d’acquérir 600 millions de doses à double injection de ces entreprises d’ici la fin juillet, a-t-il déclaré.

L’UE renonce à AstraZeneca en faveur de Pfizer / BioNTech

L’Union européenne a annoncé son intention de négocier une extension de contrat massive pour le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech alors que la confiance du bloc des 27 pays dans le vaccin d’AstraZeneca vacille. L’Américain Pfizer et l’Allemand BioNTech fourniraient à l’UE 50 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre de cette année, compensant les livraisons hésitantes d’AstraZeneca anglo-suédois à la suite de rapports de caillots sanguins rares chez certains receveurs. Le jab Johnson & Johnson, qui utilise la même technologie de base qu’AstraZeneca, est en «pause» aux États-Unis en raison de rares caillots sanguins, et les livraisons dans l’UE ont été suspendues.

«Nous devons nous concentrer sur les technologies qui ont fait leurs preuves», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pfizer-BioNTech «s’est avéré être un partenaire fiable. Il a tenu ses engagements et il est à l’écoute de nos besoins. C’est dans l’intérêt immédiat des citoyens de l’UE. »

De nombreux employés demandent des changements avant de retourner dans leurs bureaux après une pandémie

Les bureaux qui ont fermé pendant la pandémie de COVID-19 sont sur le point de rouvrir bientôt lorsque les vaccins seront déployés dans tout le pays. Mais de nombreux employés ne sont pas intéressés à retourner dans le même environnement de travail qu’ils ont laissé derrière eux il y a un an, selon le septième indice annuel de la famille moderne Bright Horizons. Ils veulent que leurs entreprises offrent plus de services à leurs enfants. Ils attendent de la flexibilité dans leurs horaires de travail. Et dans certains cas, ils veulent travailler de chez eux en permanence.

«Nous travaillons à domicile ou vivons au travail», déclare Maribeth Bearfield, directrice des ressources humaines de Bright Horizons. « Je pense que les employés attendent de leurs employeurs qu’ils fournissent plus qu’ils ne l’ont jamais fait. »

– Charisse Jones

Pourrait-on sauver des vies en attribuant à chaque Américain une place en ligne pour les vaccins?

Imaginez une formule qui pourrait évaluer le risque unique de chaque Américain de mourir du COVID-19. Les cotes des gens détermineraient leur nombre exact en ligne pour un vaccin. L’algorithme prendrait en compte votre âge, votre race, vos antécédents médicaux complets et chacune de vos réclamations d’assurance maladie. Vous receviez un e-mail, un SMS ou un appel téléphonique la semaine avant votre rendez-vous pour le vaccin vous indiquant où et quand vous présenter. Si vous refusiez le tir, le suivant prendrait votre place. La pandémie a rapproché un tel micro-ciblage de la réalité, ce que beaucoup pourraient penser.

«Nous avons les données, nous avons la capacité de calcul», a déclaré Hossein Estiri, professeur adjoint de médecine à Mass General et à Harvard qui a travaillé sur la modélisation des vaccins basés sur les risques. « C’est juste que nous n’avons pas compris la politique pour que cela se produise. » En savoir plus ici.

– Aleszu Bajak

Contributeurs: Kevin Johnson et Mike Stucka, USA TODAY; The Associated Press