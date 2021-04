Le vaccin COVID de Johnson & Johnson sera à nouveau mis à la disposition du public, mettant fin à une pause de 11 jours initiée après qu’un trouble rare de la coagulation sanguine ait été associé à l’injection.

Quinze personnes ont développé la maladie sur près de 8 millions qui ont reçu le vaccin de J&J, et trois sont décédées. Mais cela ne suffit pas pour justifier le retrait du marché d’un vaccin très efficace, selon la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention.

Les deux agences ont tenu une conférence de presse conjointe vendredi soir pour annoncer leur décision de permettre la reprise de la distribution du vaccin J&J.

Plus tôt dans la journée, un comité consultatif des CDC avait voté pour reprendre la distribution du vaccin.

Toutes les personnes qui reçoivent le vaccin devraient recevoir une fiche d’information mentionnant le rare problème de coagulation et les symptômes à surveiller, ont déclaré des responsables.

« Il s’agit d’un événement indésirable grave. Nous devons continuer à faire en sorte que la sensibilisation soit accrue », a déclaré le Dr Grace Lee, membre du comité consultatif et pédiatre au Lucile Packard Children’s Hospital et à la Stanford University School of Medicine, qui a la mesure. « Mais je pense aussi que nous devons faire une recommandation claire. »

La pause était justifiée par le problème de sécurité, mais il est temps de reprendre l’utilisation du vaccin, a déclaré Dr Henry Bernstein, membre du panel et pédiatre au Cohen Children’s Medical Center à New Hyde Park, New York.

« J’espère que la pause attirera l’attention du public sur le fait que le système de surveillance de la sécurité des vaccins fonctionne, que le vaccin est incroyablement sûr et efficace, et qu’il est extrêmement important que tout le monde soit vacciné afin que nous puissions mettre cette pandémie derrière nous », a déclaré Bernstein.

Le personnel des CDC a signalé qu’il y avait eu 15 cas de trouble inhabituel, parmi 7,89 millions de doses du vaccin J&J administrées aux États-Unis.

La maladie rare comprend une combinaison de caillots sanguins, dont beaucoup dans des endroits inhabituels tels que le cerveau ou l’abdomen et de faibles taux de plaquettes, qui aident à guérir les plaies. Il a été appelé thrombose avec syndrome de thrombocytopénie ou TTS.

L’effet secondaire inhabituel, observé six à 14 jours après avoir reçu le vaccin J&J semble toucher le plus souvent les femmes de moins de 50 ans.

Des événements inhabituels similaires ont été observés chez les receveurs britanniques et européens d’un vaccin COVID-19 différent, fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, qui utilise un système d’administration similaire à celui de J&J. Le vaccin AstraZeneca-Oxford, qui n’est pas disponible aux États-Unis, semble également frapper davantage les femmes que les hommes, bien que dans une tranche d’âge plus large.

L’effet n’a pas été observé avec les deux autres vaccins autorisés aux États-Unis, par Pfizer-BioNTech et Moderna, qui ont jusqu’à présent été administrés à environ 130 millions d’Américains.

La reprise de l’utilisation du vaccin J&J aux États-Unis permettrait d’éviter 1435 décès dus au COVID-19 et 2236 admissions dans les unités de soins intensifs des hôpitaux, selon une analyse CDC. Cela pourrait causer environ 24 cas de TTS, a déclaré un membre du personnel du CDC.

Trois des 15 patients connus sont décédés, soit environ 20% de ceux qui ont reçu un diagnostic de TTS jusqu’à présent; cinq autres personnes seraient susceptibles de mourir si l’utilisation du vaccin était reprise, selon une analyse des CDC.

Le vaccin J&J a été populaire pour certaines personnes car il ne nécessite qu’une seule injection.

«Supprimer un vaccin qui peut être administré en une seule dose, ce qui est une préférence pour les Latinos dans notre communauté, serait un inconvénient», a déclaré le Dr José Romero, président du comité et directeur du ministère de la Santé de l’Arkansas.

La photo J&J a été particulièrement populaire pour une utilisation dans les populations difficiles à atteindre, telles que les personnes sans abri, les personnes confinées à la maison, les personnes incarcérées et les étudiants.

«Nous dépendons vraiment de ce vaccin« une dose et vous avez terminé »avec un stockage facile» pour atteindre les populations à risque, a déclaré le Dr Sandra Fryhofer, professeur de médecine à l’École de médecine de l’Université Emory et agent de liaison avec le comité.

Les femmes doivent être conscientes de cet effet secondaire rare, mais s’il est peu probable qu’elles reviennent pour une deuxième dose, il est préférable de prendre le J&J plutôt que de prendre une seule injection de Moderna ou de Pfizer-BioNTech, a déclaré le Dr Paul Offit, pédiatre et chef du Vaccine Education Center de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie.

« Si vous êtes dans une population où vous êtes beaucoup moins susceptible de recevoir une deuxième dose, alors vous bénéficiez clairement d’une dose du vaccin de J&J qui induit le type de réponse immunitaire cellulaire qui n’est pas induite par la première dose » du Plans de Moderna et Pfizer, a-t-il déclaré après la réunion.

Les Américains veulent également avoir le choix du vaccin qu’ils reçoivent, a déclaré le Dr Beth Bell, membre du comité et professeur de santé mondiale à l’Université de Washington.

«C’est un moment où nous avons besoin d’options et de flexibilité», a-t-elle déclaré.

Les États-Unis restent au milieu d’une épidémie de COVID-19 et ont donc besoin de ces options maintenant, a-t-elle noté. Mais les recommandations pourraient changer à mesure que de plus amples informations sur les risques et les avantages des vaccins seront disponibles.

Plusieurs membres du groupe ont félicité le CDC pour avoir reconnu et agi si rapidement le problème de sécurité.

La FDA et le CDC ont d’abord recommandé la pause le 13 avril après que plusieurs rapports sur l’état inhabituel de la coagulation sanguine se soient manifestés dans le système de surveillance des vaccins du CDC.

Mercredi dernier, le comité consultatif a décidé que la pause devait se prolonger au moins jusqu’à vendredi, alors que le CDC rassemblait plus d’informations sur la maladie et que davantage de cas pourraient être identifiés. À ce moment-là, il y avait huit cas connus de la maladie.

C’était très rassurant que si peu de cas supplémentaires ont été identifiées depuis, a déclaré le Dr Grace Lee, professeur de pédiatrie à la Stanford University School of Medicine.

«Les 11 derniers jours pour moi ont été rassurants dans la mesure où nous n’avons pas identifié des centaines de cas supplémentaires malgré une concentration accrue, ce qui était mon inquiétude la semaine dernière», a-t-elle déclaré. «La semaine dernière, j’aurais pris une décision différente de celle que je ferais cette semaine.»

Le TTS est si rare que l’expert qui a témoigné devant le panel du CDC a déclaré qu’il ne l’avait jamais vu auparavant.

Le Dr Michael Streiff, hématologue à la Johns Hopkins University School of Medicine, a déclaré que cela s’était produit chez environ 1 sur 100 000 à 250 000 receveurs des vaccins J&J ou AstraZeneca-Oxford.

La thrombopénie survient lorsqu’une personne a moins de 150 000 plaquettes, également appelées thrombocytes, par microlitre de sang. Des hémorragies internes dangereuses peuvent survenir avec un nombre de plaquettes inférieur à 10 000, un chiffre atteint par de nombreux patients atteints de TTS. Une thrombocytopénie aussi grave peut provoquer des saignements mortels dans le cerveau.

La plupart des caillots sanguins, également appelés thromboses, se sont produits dans le cerveau, bien que plusieurs se trouvaient dans l’abdomen.

Les responsables de la santé publique ont averti que toute personne qui développe un mal de tête, une jambe ou une douleur abdominale sévère une semaine ou deux après la vaccination avec le vaccin J&J doit chercher une attention immédiate.

Cet effet secondaire est différent des réactions initiales à un vaccin, qui commencent un jour ou deux après une injection et sont de courte durée.

Streiff a également recommandé de ne pas administrer d’héparine à ces patients, un médicament couramment utilisé pour lutter contre les caillots sanguins, car cela pourrait aggraver les symptômes. Aucun des trois patients TTS décédés n’a reçu d’héparine, mais six ont reçu le médicament avant la pause.

Dans l’ensemble, le comité a décidé que les avantages du vaccin J&J l’emportaient toujours sur la probabilité de cet effet secondaire très rare.

Le COVID-19 lui-même provoque l’hospitalisation de 200 personnes et entraîne 30 décès sur un million d’Américains, selon les chiffres du CDC, contre 15 hospitalisations et trois décès sur plus de 7 millions de personnes ayant reçu le vaccin J&J.

«Le principal avantage en termes de risque ici est« Obtenez le vaccin que vous pouvez obtenir »», a déclaré le Dr Robert Gluckman, médecin-chef de Providence Health Plans, un réseau de santé de l’Oregon.

Contactez Elizabeth Weise à eweise@usatoday.com et Karen Weintraub à kweintraub @ usatoday.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.