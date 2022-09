Le week-end du football européen a vu le Real Madrid, Barcelone et le Paris Saint-Germain s’occuper des affaires lors de leurs matches de championnat respectifs. La Juventus, cependant, semble décalée tandis que le Borussia Dortmund a vu un visage familier les faire trébucher.

Pendant ce temps, la Premier League a reporté ses matchs du week-end en signe de respect après la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans.

Voici ce que vous devez savoir sur le week-end des plus grandes ligues européennes.

Points de discussion

Vinicius et Rodrygo compensent l’absence de Benzema

Le seul point d’interrogation qui plane sur la tentative du Real Madrid de conserver son titre en Liga est de savoir comment l’équipe ferait face à une blessure au capitaine et élu au Ballon d’Or Karim Benzema. Ces doutes ont grandi lorsque le club a choisi de ne pas signer d’avant-centre remplaçant cet été : Madrid pourrait-il vraiment passer toute la saison – en cette année de Coupe du monde atypique – en s’appuyant entièrement sur la forme et la forme physique de Benzema ?

Le joueur de 34 ans étant désormais porté disparu en raison d’une blessure musculaire qui pourrait le retenir pendant un mois, la victoire 4-1 de dimanche contre Majorque était une sorte de réponse. Cela n’a pas exactement renforcé l’argument de Carlo Ancelotti selon lequel Eden Hazard peut agir comme un remplaçant approprié – il était anonyme pendant son heure sur le terrain – mais heureusement pour Madrid, Vinicius Junior et Rodrygo Goes se sont mobilisés pour fournir la puissance de feu nécessaire. pour s’occuper de Majorque en seconde période.

Vinicius a maintenant marqué dans cinq matchs consécutifs pour la première fois de sa carrière et semble déjà sur la bonne voie pour améliorer les 17 buts de la saison dernière en Liga. Rodrygo, quant à lui, joue avec une confiance et une maturité retrouvées. Après avoir préparé Vinicius pour faire 2-1, il a conclu le match en marquant lui-même, une semaine après avoir marqué le vainqueur contre le Real Betis.

Si les deux Brésiliens poursuivent leur développement pour devenir des finisseurs réguliers et cliniques, Madrid ne misera pas sur Benzema après tout. — Alex Kirkland

Des doutes sur Bosz sont de retour alors que Lyon patauge

Quelle semaine horrible pour Lyon. Jusqu’à mercredi, leur saison avait été vraiment bonne avec nos victoires et un match nul en Ligue 1 pour commencer la nouvelle campagne, une nouvelle signature (mais dans son deuxième relais) Alexandre Lacazette qui a frappé le sol tout de suite et le manager Peter Bosz profitant de quelques semaines avec moins de pression et moins de points d’interrogation sur son avenir et son incapacité à faire passer cette équipe au niveau supérieur.

Garçon, ça n’a pas duré. Le déplacement à Lorient mercredi soir ressemblait à un piège mais les Lyonnais étaient toujours favoris et ils se sont effondrés avec une défaite 3-1. Ils n’ont pas pu défendre en Bretagne et ont été époustouflés par le rythme et la puissance des attaquants lorientais. Le problème sous Bosz, c’est que quand l’opposition est forte, Lyon peut difficilement bien défendre.

Dimanche, une réaction était attendue à l’extérieur à l’AS Monaco mais on ne l’a pas vue. C’était une nouvelle défaite (2-1) et la défense était à nouveau en cause, ainsi que le manque d’efficacité des attaquants. Ils ont encaissé deux buts sur coups de pied arrêtés où ils étaient partout dans leur marquage et ont raté au moins trois grosses occasions de marquer.

Bosz est sur le banc depuis un peu plus d’un an et pourtant nous ne voyons pas beaucoup de progrès. Maintenant, la pression est de retour sur lui, comme en janvier. –Julien Laurens

Leipzig se présente quand ça compte contre Dortmund

Rappelez-vous la semaine dernière lorsque nous nous sommes demandé si le RB Leipzig était terminé et que le Borussia Dortmund était à la recherche d’un concurrent après quatre victoires d’un but en cinq matchs de Bundesliga? Eh bien, il est temps de déchirer le livre de formulaires car la victoire 3-0 de Leipzig de samedi était un collage à l’ancienne, un exemple de 90 minutes de la raison pour laquelle l’élite allemande est sans doute la ligue la plus divertissante et chaotique d’Europe.

Tout ce qui aurait pu bien se passer pour les hôtes, qui ont changé de manager avec désinvolture en milieu de semaine – Domenico Tedesco absent, l’ancien patron de Dortmund Marco Rose – et ont apparemment reçu un regain de connaissances d’initiés de la part de l’entraîneur entrant. Un décor scénarisé a été froidement converti par Willi Orban après seulement six minutes et tout était à Leipzig à partir de là.

Les visiteurs n’ont pu établir aucun contrôle du jeu, Timo Werner et Christopher Nkunku ont créé à tour de rôle de l’espace pour Dominik Szoboszlai, et Dortmund a juste absorbé vague après vague de pression, essayant de s’échapper avec une certaine dignité avant une Ligue des champions en milieu de semaine. affrontement avec Manchester City.

Après le premier but d’Orban, Szoboszlai a porté le score à 2-0 à l’aube de la mi-temps lorsque, ayant reçu beaucoup trop d’espace à l’extérieur de la surface après que Mohammed Simakan a pris possession du ballon à mi-chemin, il a simplement tonné un de loin au-delà d’un Alex Maier impuissant. le remplaçant Amadou Haidara a ajouté un tiers dans les dernières minutes avec la défense de Dortmund tendue et désintéressée.

Malheureusement, le résultat ne profite vraiment qu’au Bayern Munich, dont le début de saison poussif a été masqué par les défauts du peloton de chasse. –James Tyler

Buts

Neymar et Messi s’associent pour le PSG magique

La victoire du Paris Saint-Germain sur Brest n’a pas été un grand match, et c’est le genre de match qu’on oublie facilement. Le PSG s’est imposé 1-0 en faisant le strict minimum, notamment en voyant son gardien sauver un penalty, quatre jours après une victoire en Ligue des champions face à la Juventus et quatre jours avant un déplacement en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa dans la même compétition.

Cependant, samedi contre Brest, Lionel Messi et Neymar se sont connectés pour ce qui ne pouvait être considéré que comme magique et qui restera longtemps dans les esprits. À la 30e minute, Messi a reçu le ballon à 10 mètres dans la moitié de terrain brestoise. L’Argentin lève les yeux et voit la course de Neymar à l’intérieur de la gauche de la surface. Puis le premier moment de magie se produit : la longue passe de Messi vers son coéquipier – exceptionnelle, la précision, la rotation. Le deuxième moment de magie est peut-être encore plus spécial : le Brésilien contrôle magnifiquement le ballon du pied droit avant de le lancer en demi-volée du pied gauche en travers du but.

Quelques secondes de pur génie des deux Sud-Américains pour offrir au PSG une nouvelle victoire en championnat. — Laurens

Frappe bouleversante de Richter pour le Hertha

Le match nul 2-2 de samedi entre le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen ne restera pas dans l’histoire comme un résultat particulièrement mémorable – les deux équipes sont 15e et 17e de Bundesliga après six journées de match – mais qu’en est-il de ce but de Marco Richter, hein ?

Cette volée percutante et lumpen a électrisé la foule du Hertha et a placé l’équipe locale à 15 minutes de la gloire, seulement pour le but de Patrik Schick quatre minutes plus tard pour atténuer les célébrations. Cela dit, Richter a secoué ça. –Tyler

L’effort solo de Valverde surpasse l’étourdissant de Carrasco

Vient le temps d’arrêt de la première mi-temps, vient Federico Valverde. Oui, oui, le Real Madrid a déjà été reconnu, mais Valverde mérite sa propre distinction pour son égalisation contre le Real Mallorca.

Avec Majorque un but et le coup de sifflet à la mi-temps imminent, l’Uruguayen a marqué un brillant effort en solo pour égaliser. Il y avait un peu de tout: une course motrice du plus profond de sa propre moitié, la capacité de planer entre deux défenseurs, puis la technique pour lancer le ballon dans le coin supérieur avec son pied gauche à 20 mètres.

jouer 1:11 Federico Valverdie égalise pour le Real Madrid après avoir marqué un but brillant avec son pied gauche avant la mi-temps.

Sublime. Cela fait deux buts et deux passes décisives lors des cinq derniers matchs pour un joueur qui devient de plus en plus important pour Madrid.

Oh, et une mention honorable pour Yannick Carrasco également, qui a marqué un but similaire en solo lors de la victoire 4-1 de l’Atletico Madrid contre le Celta Vigo. –Sam Marsden

Des équipes en difficulté

Bochum semble voué à la relégation

C’était un cas horrible de déjà vu pour les lutteurs de Bundesliga Bochum samedi alors qu’ils prenaient du retard à Schalke 04 en première mi-temps, revenaient à 1-1 au début de la seconde mi-temps pour le laisser glisser dans les 15 dernières minutes, concédant deux fois pour les condamner à une sixième défaite en six matchs pour ouvrir la saison 2022-23.

L’année dernière a vu une forme similaire au début, avec cinq défaites lors de leurs sept premiers matches avant une solide forme à la mi-saison (seulement cinq défaites entre octobre et février) les a aidés à établir une finition en milieu de tableau. Cela semble différent: malgré le fait d’avoir plus de ballon et autant de grandes occasions, les pauses ont toutes profité à Schalke pour sa première victoire de la campagne.

La pression est bel et bien sur Thomas Reis pour renverser la vapeur, avec la visite de Cologne avant la trêve internationale de deux semaines. –Tyler

Malgré le camouflet du VAR, la Juve a du mal

Perdre au PSG en Ligue des champions, c’est une chose. Jouer contre Neymar, Kylian Mbappe et Messi au Parc des Princes est difficile pour tout le monde. Cependant, la Juventus a fait match nul à domicile dimanche contre l’humble Salernitana en Serie A tout en se voyant refuser un vainqueur tardif par VAR dans une fin chaotique, c’est autre chose.

La Juve se sentira lésée par le but refusé d’Arkadiusz Milik sur un corner dans le temps additionnel, avec des images montrant que l’examen n’a pas pris en compte un défenseur de Salernitana près du drapeau de coin.

Néanmoins, la Juventus était à nouveau médiocre et ne méritait pas de gagner étant donné que ses adversaires étaient la meilleure équipe pendant la majeure partie du match. L’entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri, qui a été expulsé, n’a pour l’instant rien pu construire depuis son retour à Turin il y a un an. Ils n’ont pas d’identité, pas de manière claire de jouer. Dusan Vlahovic est beaucoup trop isolé à moins que Milik ne joue à ses côtés, ce qui signifie plus de longues balles sabotées ou plus de centres. Allegri a également fait à nouveau des choix discutables, comme retirer Filip Kostic alors qu’il était le meilleur joueur de la Juve.

La Juve est huit dans le tableau, après seulement deux victoires en six matches de championnat jusqu’à présent. Ils n’ont peut-être que quatre points de retard sur le leader Napoli, mais leur forme donne l’impression qu’ils sont dans un plus grand trou. — Laurens

MVP du week-end

Une action rapide sauve la vie d’un supporter

Le MVP de la Liga de ce week-end n’était pas un joueur. Ce n’était même pas une seule équipe. Au lieu de cela, ce sont les joueurs, le personnel, les supporters et les services d’urgence qui se sont réunis pour sauver la vie du supporter victime d’une crise cardiaque lors de la victoire de Barcelone à Cadix samedi.

L’arbitre Carlos del Cerro Grande a agi rapidement pour arrêter le match à la 82e minute lorsqu’il a vu que quelque chose n’allait pas. Le gardien de Cadix Conan Ledesma a sprinté sur le terrain pour passer le défibrillateur de l’équipe du Barca à l’équipe de la Croix-Rouge soignant la victime. Le remplaçant Jose Mari a porté une civière du bord du terrain à travers la foule. Cristian Cornejo, infirmier et détenteur d’un abonnement Cadix, a été le premier à aider. Le cardiologue Carlos Aranda – un fan de Barcelone – a été amené des tribunes pour partager son expertise. Après 20 minutes de tension, l’homme a été réanimé.

Sa famille dit qu’il est maintenant dans un état stable à l’hôpital. Le match a repris et le Barça a gagné 4-0, mais les actions altrustiques de ceux qui ont aidé la victime ont été la plus grande victoire de la soirée. –Kirkland