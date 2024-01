Pauly Shore poursuivi pour coups et blessures présumés au Comedy Store

Un père et sa fille poursuivent Pauly Shore pour voies de fait et coups et blessures pour un incident présumé survenu au L’Homme Encino le club des stars, le Comedy Store.





Sean Kehoe et sa fille Kirra Lyn Potts allèguent que le personnel de sécurité « a violemment attrapé et attaqué » Kehoe et l’a traîné dans l’établissement, qui appartient et est exploité par la famille Shore, en novembre 2022, selon des documents juridiques obtenus par PERSONNES. Ils affirment également que Shore était au courant du projet des employés d’agresser Kehoe et qu’il « était d’accord et encourageait » les personnes impliquées dans l’incident.





Dans le procès, Kehoe affirme que l’altercation lui a causé des « blessures graves ». Les deux hommes demandent réparation pour leurs factures médicales passées et futures, leur perte de revenus et la « détresse mentale et émotionnelle » qu’ils auraient subie après l’incident.





Un représentant de Shore n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’EW.





Shore a récemment exercé ses talents d’acteur dans le rôle de Richard Simmons dans le court métrage Le bouffon de la cour. Le projet – dont la première a eu lieu à Park City, Utah, plus tôt ce mois-ci – a été écrit et réalisé par Jake Lewis et suit un producteur de segment ostracisé qui a une rencontre qui change sa vie dans les coulisses avec Simmons de Shore.





«Je suis vraiment excité à l’idée de partager la vie de Richard Simmons avec le monde. Nous avons tous plus que jamais besoin de ce biopic”, a déclaré Shore dans un communiqué suite à la sortie du film. « Simmons représentait la santé mentale, la mise en forme des gens et le fait d’être son authentique idiot ! Chaque fois qu’il était à la télévision, vous ne pouviez jamais le quitter des yeux, et il apportait une telle joie dans ses apparitions qui ne représentait rien d’autre qu’un bon moment.





Shore est sur le point de revenir dans l’équipement d’entraînement de Simmons dans un prochain long métrage développé par Wolper Organization, filiale de Warner Bros. Suite à cette annonce, le gourou du fitness a désavoué le projet sur les réseaux sociaux.





“Salut tout le monde ! Vous avez peut-être entendu dire qu’ils feraient peut-être un film sur moi avec Pauly Shore. Je n’ai jamais donné ma permission pour ce film. Alors ne croyez pas tout ce que vous lisez”, a-t-il déclaré. a écrit. «Je n’ai plus de manager et je n’ai plus de publiciste. J’essaie juste de vivre une vie tranquille et d’être en paix. Merci pour tout votre amour et votre soutien.”





