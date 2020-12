Si le rire est le meilleur remède, alors Pauly D et Vinny Guadagnino sont sans aucun doute nos médecins préférés.

Fraîchement sorti de la saison quatre première de Côte du New Jersey: vacances en famille, MTV a annoncé le retour 2021 de Blague de vengeance mettant en vedette les deux Jersey anciens combattants. L’émission a été diffusée pour la première fois en juin et a fait cracher les fans devant la télévision tous les jeudis suivants Double coup à l’amour.

Si vous l’avez manqué, voici la prémisse officielle: « Chaque épisode de Blague de vengeance associera DJ Pauly D ou Vinny à la cible d’une farce virale sur Internet qui cherche à se venger d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un être cher qui les a initialement embarrassés. Avec l’aide du duo, les duos tenteront de réussir certaines des farces les plus exagérées à ce jour afin de se venger. «

Dans un aperçu exclusif de ce qui est à venir, la paire est plus maladroite que jamais et coordonne toutes les actions en coulisse pour certains des gags les plus drôles depuis Punk’d.