Ouais mec!

DJ « Pauly D » DelVecchio s’est rendu sur Instagram le jeudi 10 décembre pour partager une série de clichés de son nouveau film dramatique avec ses 4,3 millions d’abonnés Instagram. Alors que les fans ont l’habitude de voir Jersey Shore star rock ses cheveux foncés et gélifiés, il récemment révélé qu’il a blanchi ses mèches blondes. Maintenant, il prend son style pour un tour.

« J’essaye juste de voir si [It’s] C’est vrai que les blondes s’amusent plus … « , a-t-il écrit à côté d’une photo de lui souriant sur sa moto. Plus tôt dans la journée, la star de télé-réalité a également posté un selfie de l’intérieur de sa Rolls Royce, en écrivant » Activer le mode Super Saiyan DJ … … «

Après que Pauly D ait lancé le look, certaines de ses co-stars ont pesé sur sa transformation. « Oh putain, » Mike « La situation » Sorrentino a commenté le message, en ajoutant un emoji de feu. « Nous avons une situation. » Quant aux fans qui ne creusaient pas le «do», Pauly D ne les a pas laissés le faire tomber. Après qu’un adepte ait écrit « Je n’aime pas ça » sous ses photos les plus récentes, le joueur de 40 ans a répondu: « Je m’en fiche. »