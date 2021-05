Paulo Sousa nomme l’équipe de Pologne pour l’Euro 2020, Kamil Grosicki dans les réserves

L’entraîneur polonais Paulo Sousa a nommé lundi son équipe pour le championnat d’Europe du mois prochain qui débutera le 11 juin avec l’ailier Kamil Grosicki, le plus grand nom à manquer dans l’équipe de 26 joueurs.

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, devrait diriger l’équipe tandis que le milieu de terrain de 17 ans Kacper Kozlowski a fait la coupe après avoir fait ses débuts en mars. L’entraîneur portugais a également nommé quatre réservistes.

« Je suis enthousiaste et, comme je l’ai déjà dit, nous avons besoin d’unité, de foi et de confiance dès le début », a déclaré Sousa aux journalistes.

« Sur la base de l’expérience des trois réunions précédentes de l’équipe nationale polonaise, l’équipe que j’ai désignée est la meilleure décision pour le moment. »

L’attaquant blessé Krzysztof Piatek a été laissé de côté après que la FA polonaise a confirmé la semaine dernière que le joueur de 25 ans avait besoin d’une intervention chirurgicale après s’être fracturé la cheville avec Hertha Berlin alors que Grosicki ne figurait que sur la liste des réservistes.

« Kamil a une vaste expérience et a beaucoup contribué à l’équipe nationale », a déclaré Sousa.

«Cependant, nous voulons envisager une voie de développement différente pour cette équipe… pour réussir. Prendre cette décision a été difficile, mais j’ai toujours mis mes émotions de côté. «

Le milieu offensif Sebastian Szymanski n’a pas non plus été retenu et Sousa a déclaré que son rôle pour son club, le Dynamo Moscou, avait joué contre lui.

«Nous voulions l’utiliser sur le côté droit du terrain car c’est un joueur talentueux. Dans son club, il joue en tant que milieu de terrain central, mais j’ai un concept différent dans l’équipe », a ajouté Sousa.

« Je compte sur lui pour maintenir le rythme de développement que nous avons vu jusqu’à présent et je pense qu’il pourra aider l’équipe à l’avenir. »

Le gardien Radoslaw Majecki était le 27e nom de la liste, mais il n’a été appelé que pour leur camp d’entraînement à Opalenica.

La Pologne fait partie du groupe E avec l’Espagne, la Suède et la Slovaquie. L’équipe de Sousa affrontera la Slovaquie lors de son premier match de groupe à Saint-Pétersbourg le 14 juin.

ESCOUADE POLOGNE

Gardiens de but: Lukasz Fabianski, Lukasz Skorupski, Wojciech Szczesny

Défenseurs: Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski, Pawel Dawidowicz, Kamil Glik, Michal Helik, Tomasz Kedziora, Kamil Piatkowski, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus

Milieux de terrain: Przemyslaw Frankowski, Kamil Jozwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozlowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemyslaw Placheta, Piotr Zielinski

Attaquants: Robert Lewandowski, Dawid Kownacki, Arkadiusz Milik, Karol Swiderski, Jakub Swierczok

Réserves: Rafal Augustyniak, Kamil Grosicki, Robert Gumny, Sebastian Szymanski.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici