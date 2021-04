Le 10 avril 2020, Paulo Santos a décalé l’allée de son Manalapan, New Jersey, à la maison, s’appuyant fortement sur un déambulateur. La distance n’était que de quelques mètres. C’était comme escalader le mont Everest.

«Je ne pouvais pas rester debout plus de 30 secondes à la fois sans que mes jambes ne s’effondrent à cause de la faiblesse», se souvient-il.

Santos venait de sortir de l’hôpital, où un cas presque mortel de COVID-19 l’a contraint à un ventilateur pendant deux semaines. Il avait perdu 45 livres. Lorsqu’il a enlevé sa chemise, sa femme de 11 ans a été stupéfaite.

«Il était tellement maigre», a déclaré Christine Santos, «il avait un excès de peau qui pendait.

Désespéré d’un nouveau départ, Paulo voulait se raser la tête. Il ne pouvait pas rassembler la force.

«Je l’ai aidé», a déclaré Christine. «J’ai essayé de ne pas pleurer en le faisant.»

Ainsi commença un long chemin de retour, qui comprenait une crise cardiaque post-COVID. Samedi, exactement 12 mois après sa libération, le joueur de 40 ans a tourné la page une fois pour toutes avec un exploit remarquable. Il a parcouru les 20 miles du système de santé CentraState de Freehold Township, où il s’est initialement enregistré en mars dernier, au centre médical de l’Université de Neptune à Jersey Shore, où il a été transféré dans une tentative désespérée de le maintenir en vie.

Il a couru pour collecter des fonds pour les médecins et les infirmières qui l’ont sauvé, et surtout pour dire merci. L’exploit a pris un peu moins de cinq heures. Les membres du personnel de chaque hôpital se sont rassemblés aux lignes de départ et d’arrivée, tenant des pancartes et applaudissant.

«C’était époustouflant de voir le personnel là-bas.» Dit Paulo. « Le tout était assez sauvage. »

La course lui a laissé mal aux jambes mais excité d’esprit.

«C’est la clôture ultime d’un cauchemar», a déclaré Christine Santos.

Hallucinations et « virage au gris »

Santos, vice-président d’une société immobilière commerciale et père de deux enfants âgés de 9 et 3 ans, pense avoir contracté COVID la première semaine de mars 2020. Il a organisé un événement de réseautage au Prudential Center de Newark, New Jersey, lors d’un Seton Match de basket-ball universitaire Hall-Villanova auquel 16 000 personnes ont participé. Puis il s’est rendu à Washington, DC, et est revenu en train. Lors du voyage de retour, Amtrak a annoncé qu’il suspendrait tout service supplémentaire en raison de la pandémie en plein essor.

Une fièvre s’est installée quelques jours plus tard. Le 17 mars, Paulo a commencé à halluciner.

«Il devenait gris», a déclaré Christine Santos.

Infirmière dans une clinique de dialyse, Christine a conduit Paulo à CentraState. Bien que les tests COVID prenaient trois jours pour donner des résultats, les rayons X ont révélé une double pneumonie et avec ses niveaux d’oxygène en baisse, les médecins l’ont diagnostiqué à vue.

Le 23 mars, alors que la pandémie a éclaté dans les hôpitaux du New Jersey, Santos a cessé de respirer et a été placé sur un ventilateur.

La dernière chose dont il se souvient, a-t-il dit, était «des gens qui criaient en arrière-plan».

Parce que l’hôpital était fermé aux invités, Christine Santos était sur FaceTime avec Paulo quand cela s’est produit.

«La prochaine chose que j’ai su que son iPad était face au plafond», dit-elle. «J’ai appelé le poste des infirmières et je me suis dit: ‘Je pense qu’il a laissé tomber son iPad.’ Ils ont dit: « Non, nous l’intubons en ce moment. »

«Je me suis lentement effondrée sur le sol», dit-elle.

Comment il a été sauvé

Alors que Santos était sous assistance respiratoire, les médecins ont pris la décision cruciale de le transférer au centre médical de l’Université de Jersey Shore, qui avait obtenu l’approbation d’utiliser le médicament Remdesivir sur les patients COVID. Le Dr Eric Costanzo, directeur des services de soins intensifs à Jersey Shore, avait réuni une équipe «couchée» pour s’occuper des patients intubés. Couché sur le ventre – sur le ventre, les bras positionnés au-dessus des épaules – maximise l’apport d’oxygène pour les poumons en difficulté. Le problème: à long terme, cette position cause des lésions nerveuses.

L’équipe couchée se compose d’un inhalothérapeute et de cinq préposés pour s’assurer que les patients ne sont pas allongés dans la même position pendant trop longtemps.

«Nous avons extubé 170 cas de COVID gravement malades», a déclaré Costanzo. «Nous n’avons pas eu de commentaires négatifs sur les problèmes nerveux.»

Santos s’est réveillé de son coma le 7 avril, son 39e anniversaire. Désorienté comme on pouvait s’y attendre, il a repéré des ballons dans un coin de sa chambre, grâce à sa femme, et a été accueilli par un thérapeute qui lui a souhaité un joyeux anniversaire.

Il a essayé de répondre.

«Puis j’ai réalisé que je ne pouvais pas parler», dit-il.

Les médecins ont suggéré la réadaptation des patients hospitalisés, mais Paulo ne pouvait plus supporter le temps de Christine et de leurs enfants, Ava et Paulo Jr.

«Je leur ai dit:« Donnez-moi une marchette et renvoyez-moi à la maison »», a-t-il dit.

Trois jours plus tard, il a tracé l’allée.

Plus d’excuses

Santos a terminé le marathon de New York en 2006, mais ses genoux chauves l’ont convaincu d’arrêter de courir. À la mi-mai, sentant qu’il avait besoin de compléter le régime de réadaptation que les physiothérapeutes lui avaient proposé, il a décidé de faire du jogging.

«Je savais que mes poumons avaient besoin d’aide», dit-il. «Au début, c’était, est-ce que je peux descendre les escaliers? Puis-je descendre dans l’allée, à la boîte aux lettres? Puis-je arriver à la fin du bloc? »

Au bout d’un mois, Paulo a atteint la fin du bloc.

«Je connais la science, mais lorsque le patient a la volonté, cela améliore le fonctionnement de la science», a déclaré Costanzo. «Il mérite un immense crédit pour avoir mis le pied à terre et avoir progressé.»

Rien ne vient facilement après un cas grave de COVID. En septembre, Santos sentit «un battement» dans son cœur. Un an plus tôt, il l’aurait soufflé. Maintenant, avec sa garde relevée, il a été vérifié. Le verdict: crise cardiaque causée par un caillot sanguin – probablement une complication post-COVID.

Sans se décourager, Santos continua de courir. Finalement, il a parcouru les trois miles de son domicile à CentraState.

«La dernière fois que j’y étais, c’était dans une ambulance», a-t-il déclaré. «L’appréciation, la peur, la tristesse – tout est revenu en quelque sorte. J’ai pensé: ‘Je dois trouver un moyen d’améliorer les choses et remercier tout le monde.’ »

D’où la course de 20 milles, effectuée principalement le long des routes secondaires. Une campagne GoFundMe d’accompagnement a permis de collecter environ 12 000 $ à ce jour, soit plus du double de l’objectif initial.

«Chaque vie sauvée est touchante», a déclaré Costanzo. «Quand le patient est capable de redonner et de faire quelque chose d’extraordinaire, c’est tellement émouvant. Vivre à travers notre première pandémie, quand vous obtenez (un geste) de cette ampleur – courir près d’un marathon pour recréer le voyage qui lui a sauvé la vie – je ne peux pas penser à une façon plus significative et plus puissante de dire merci. Pour moi, cela signifie tout.

Pour Santos, cela signifie un nouveau chapitre. Son rétablissement est terminé.

«Chaque fois que quelqu’un a dit que j’étais un survivant et que j’étais en convalescence, c’était une excuse pour ne pas me pousser plus fort», a-t-il déclaré. «Je ne veux plus être cette personne. Je détestais être cette personne.

Paulo Santos espère que sa course inspirera d’autres qui ont battu COVID.

«Il est temps pour nous d’être des thrivers, pas des survivants», a-t-il déclaré. «C’est ce que nos médecins et nos infirmières préféreraient.»

Pour contribuer à la collecte de fonds de Paulo Santos, visitez www.gofundme.com/f/thank-you-to-our-covid19-heroes.

Jerry Carino est chroniqueur communautaire pour Asbury Park Press, se concentrant sur les gens intéressants de Jersey Shore, des histoires inspirantes et des problèmes urgents. Contactez-le à jcarino@gannettnj.com.