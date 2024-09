Paulo Moreira installe des pavillons bleus aux points d’eau de Luanda en Angola

Le studio portugais Paulo Moreira Architectures a transformé trois points d’accès à l’eau en espaces de rassemblement pour les communautés locales à Luanda, en Angola.

Le projet Luanda Waterpoints consiste en trois structures de pavillons bleu vif installées autour des points d’eau existants, les rendant plus sûrs et plus multifonctionnels.

Paulo MoreiraL’équipe basée à Porto espérait montrer comment des interventions simples peuvent transformer l’infrastructure de base d’un quartier en espaces sociaux dynamiques.

« Le projet vise à montrer comment les interventions à petite échelle et les solutions à faible coût peuvent avoir un impact sur la qualité de vie des populations défavorisées », a déclaré le studio.

Le projet a été conçu à la suite de visites dans les marchés informels en plein air de Luanda. L’équipe y a trouvé une série de modules métalliques généralement utilisés pour construire des garde-corps.

Ces éléments ont été associés à des structures de toiture omniprésentes pour fournir la base de la boîte à outils de conception. Une peinture bleue vibrante relie ces éléments entre eux, conférant aux structures une identité visuelle distincte.

Le plus grand des trois pavillons, situé dans le quartier de Wako à Cacuaco, est un espace clos mais sans toit qui sert de buanderie à ciel ouvert.

Les garde-corps protègent la structure, intègrent des séchoirs et offrent un banc généreux face à la rue adjacente.

« En plus d’améliorer la sécurité, la structure a amélioré les installations de blanchisserie et offert des conditions plus agréables pour que les gens puissent interagir pendant qu’ils attendent leur tour », ont déclaré les architectes.

La structure la plus expérimentale est située à Kilunda.

Ce pavillon en forme de hangar, apparemment simple, permet de soulever des tuyaux, afin que les gens puissent positionner des récipients remplis sur leur tête sans aide.

Sasaki achève la transformation du front de mer et la création d’un parc public dans le port de Los Angeles

« Cette solution a été surnommée « girafe » », a déclaré Paulo Moreira Architectures.

La conception de Kilunda est également conçue pour garantir qu’une seule personne à la fois actionne les robinets, évitant ainsi la propagation du Covid-19 et d’autres virus.

La particularité du point d’eau de Gika est son sol en contrebas, qui permet de pallier le manque de pression d’eau à cet endroit. Cela permet à l’eau de s’écouler plus rapidement vers les robinets, mais rend l’installation inutilisable en cas de pluie.

Aujourd’hui, une structure de toit en voûte en berceau offre abri et ombre aux utilisateurs.

« Ces structures servent d’éléments d’agrégation dans l’espace public, tout en fournissant un approvisionnement en eau », a déclaré Paulo Moreira Architectures.

« Ce sont des lieux de rassemblement et de vie à l’échelle d’un quartier. »

Luanda Waterpoints fait partie d’une série de projets socialement conscients que le studio de Paulo Moreira a réalisés dans des communautés défavorisées au Portugal et à l’étranger.

D’autres projets incluent des ateliers d’auto-construction dans le quartier Bairro do Leal de Porto et l’école Kapalanga construite à Luanda en 2014.

Moreira s’intéresse particulièrement à l’Angola, ancienne colonie portugaise, ayant travaillé sur l’exposition L’Angola n’est pas un petit pays en 2011.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du stage postdoctoral de l’architecte à l’Université de Lisbonne, dans le cadre d’un projet de recherche intitulé Africa Habitat.

Parmi les autres projets angolais présentés sur Dezeen figurent le centre Lubango revêtu de briques et une église de l’architecte portugais Francisco Castro Rodrigues qui figurait dans nos points forts de l’architecture d’Afrique centrale.

La photographie est de Studio Ivo Tavares.

Crédits du projet

Bureau d’architecture : Paulo Moreira Architectures

Architecte du projet : Paulo Moreira

Partenaire: Atelier de développement – Angola

Collaborateurs: Allan Cain, Adão Adriano, Leonardo Lumbongo, Otinebo António, Faustina Silva

Financement: Fondation pour la science et la technologie, Aga Khan Development Network (programme d’initiative sur la connaissance pour le développement coordonné par Isabel Raposo)