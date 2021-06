Paulo Fonseca : Tottenham ne nommera pas l’ancien patron des Roms suite à des problèmes financiers | Actualités footballistiques

Tottenham ne nommera pas Paulo Fonseca comme nouveau manager, après la rupture des discussions avec l’ancien patron de la Roma en raison de problèmes financiers.

Selon Ciel en Italie, les Spurs avaient verbalement convenu des termes avec Fonseca sur un accord de deux ans avec une option pour une année supplémentaire, mais n’ont pas pu conclure l’accord en raison de problèmes fiscaux.

Gennaro Gattuso, qui a quitté la Fiorentina jeudi seulement 23 jours après avoir signé en tant que manager, est désormais l’un des principaux candidats pour le poste.

Les Spurs sont toujours à la recherche d’un remplaçant pour Jose Mourinho, qui a été limogé par les Spurs en avril, quelques jours seulement avant leur apparition en finale de la Coupe Carabao contre Manchester City.

L’équipe a été dirigée par intérim par Ryan Mason pour le reste de la saison, l’ancien milieu de terrain des Spurs les aidant à se qualifier pour la première Ligue Europa Conference.

Plus à venir…

Il s’agit d’une nouvelle de Tottenham qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des moments forts.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.