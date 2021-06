Paulo Fonseca : Tottenham en pourparlers avancés pour nommer l’ancien patron des Roms | Actualités footballistiques

Tottenham est en pourparlers avancés pour nommer l’ancien patron de la Roma Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur-chef.

Comme indiqué pour la première fois par Ciel en Italie, le Portugais devrait signer un accord de trois ans mais rien n’a encore été convenu entre les deux parties.

L’ancien chef des transferts de la Juventus, Fabio Paratici, qui doit être annoncé comme nouveau directeur sportif des Spurs cette semaine, a été impliqué dans le processus.

Les Spurs se sont tournés vers Fonseca après que leur projet de nommer Antonio Conte en remplacement de Jose Mourinho se soit effondré la semaine dernière à la suite d’une rupture des négociations avec l’Italien.

Le club a également tenté d’attirer le patron du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino dans le nord de Londres un an et demi après son limogeage, mais sans succès.

L’ancien entraîneur-chef de Porto, Braga et Shakhtar Donetsk est sans rôle depuis son départ de la Roma à la fin de la saison, Mourinho étant nommé son successeur au Stadio Olimpico.

Fonseca n’a pas réussi à ramener la Roma en Ligue des champions au cours de ses deux années à la tête du club de Serie A, obtenant une cinquième place lors de sa première campagne, suivie d’une septième place cette saison.

Il a amené la Roma aux demi-finales de la Ligue Europa cette année après avoir battu les anciens clubs Braga et Shakhtar Donetsk ainsi que l’Ajax, mais a finalement perdu contre Manchester United.

Le Portugais a été critiqué pour son incapacité à obtenir des résultats lors de matchs difficiles de Serie A, car il n’a réussi que quatre victoires en 24 sorties contre les meilleures équipes italiennes depuis son arrivée en 2019.

