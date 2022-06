Paulo Dybala, la Juventus et le problème avec l’Italie

Plus curieuse encore est l’apathie apparente de l’extérieur de l’Italie. Dybala, un joueur qui a déjà captivé l’imagination de Manchester United, Tottenham, Barcelone et le Real Madrid, n’a reçu qu’une seule proposition sérieuse de l’étranger, de Séville, ce grand collectionneur d’attaquants argentins mercuriels. Le hic, c’est que cela s’accompagne d’une réduction de salaire importante. L’un des meilleurs joueurs d’Italie est disponible gratuitement, et une grande partie de l’Europe a à peine cligné des yeux.

C’est en partie à cause de Dybala lui-même. Ses attentes salariales excluent une grande majorité de clubs. Son record de blessures pourrait faire réfléchir les autres. Sa forme, au cours des deux dernières années, a été un peu incohérente, même s’il soulignerait sans aucun doute que la Juventus n’a guère joué d’une manière qui pourrait extraire ses meilleures performances.

En fait, c’est peut-être le facteur le plus pertinent. À une époque où la plupart des équipes jouent avec une version d’un trident offensif – deux joueurs larges coupant, un attaquant central employé pour créer de l’espace – Dybala n’a pas de maison naturelle.

Il est, par inclination et disposition, un n ° 10, une position qui a pratiquement cessé d’exister dans le football moderne. Même la Juventus, où le rôle – autant que le nombre – a un certain “poids”, comme l’a dit l’un des dirigeants du club cette année, le supprime. Le football d’élite, désormais, n’a plus de place pour ce que le football italien a longtemps appelé le fantasma. Dybala peut s’avérer être le dernier de la lignée.

Mais les limbes dans lesquelles se trouve Dybala font également partie d’une tendance plus large. Le football italien est un écosystème de plus en plus isolé, un monde en soi. Ce n’est pas seulement que les joueurs italiens, en règle générale, ne quittent pas l’Italie: seuls quatre membres ont appelé l’équipe de Roberto Mancini pour la rencontre de ce mois-ci avec l’Argentine, la soi-disant Finalissima, a joué en dehors de la Serie A, le même numéro qu’il a appelé à son équipe victorieuse pour l’Euro 2020. C’est que les entraîneurs du pays voyagent de moins en moins souvent aussi. Carlo Ancelotti a peut-être remporté une autre Ligue des champions il y a moins d’un mois, et Antonio Conte a peut-être aidé Tottenham à regagner sa place dans l’élite européenne, mais ce sont des exceptions plutôt que la règle.