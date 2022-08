Paulo Dybala double contre Monza Fires Roma Top alors que l’Inter Milan bat Cremonese

Paulo Dybala a tiré la Roma en tête de la Serie A mardi avec un doublé qui a coulé Monza 3-0 tandis que l’Inter Milan est à un point de l’équipe de Jose Mourinho après sa victoire 3-1 à domicile contre Cremonese.

L’attaquant argentin Dybala a inscrit son but centenaire dans l’élite italienne après avoir marqué deux fois au cours des 32 premières minutes au Stadio Olimpico pour mettre la Roma invaincue à 10 points de ses quatre premiers matchs.

La Roma, qui a également marqué juste après l’heure de jeu grâce à la tête de Roger Ibanez sur un corner de Lorenzo Pellegrini, a deux points d’avance sur l’AC Milan, troisième, après que les champions aient été tenus en échec par un match nul et vierge à Sassuolo.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

“Je voulais vraiment marquer un but, et heureusement, c’est arrivé ici devant nos fans, donc je suis vraiment heureux”, a déclaré Dybala à DAZN, qui a ajouté qu’il était “trop ​​​​tôt pour parler” d’un défi au titre.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son favori parmi ses 100 buts dans l’élite italienne, Dybala a fait un large sourire et a répondu : “Le prochain.”

Napoli et la Lazio ont toutes deux la chance d’égaliser la Roma lors des matches respectifs de mercredi contre Lecce et la Sampdoria, tandis qu’Atalanta et Torino – également tous deux avec sept points – s’affrontent jeudi.

L’Inter sur les talons de la Roma

Les buts de Dybala sont venus grâce au bon travail de Tammy Abraham, qui a envoyé le joueur de 28 ans sur le chemin de l’ouverture de son compte Roma à la 18e minute avec un film en boucle sur lequel son partenaire de frappe a chargé avant de rentrer chez lui.

La paire s’est à nouveau liée pour le deuxième de Roma, cette fois Abraham forçant un bon arrêt de Michele Di Gregorio avant que Dybala ne montre un côté plus agressif à son jeu en battant les défenseurs de Monza au ballon et en le regroupant à la maison.

L’Inter est sur les talons de la Roma après avoir rebondi après sa défaite du week-end à la Lazio malgré le fait qu’il ait dû se passer de l’attaquant vedette Romelu Lukaku.

Le Belge Lukaku manquera le derby de Milan samedi et très probablement le match d’ouverture de la Ligue des champions de l’Inter contre le Bayern Munich la semaine prochaine.

Mais Joaquin Correa a donné l’avantage aux hôtes à la 12e minute et Nicolo Barella a doublé son avance avec une superbe volée sept minutes avant la mi-temps.

Le remplaçant Lautaro Martinez a percé son troisième de la saison avec 14 minutes à jouer pour s’assurer que Cremonese, qui a marqué tard par David Okereke, reste en deuxième position et reste bloqué sur zéro point.

Maignan sauve Milan

Milan devait remercier Mike Maignan pour son invincibilité restée intacte, le gardien français plongeant brillamment à sa droite pour empêcher le penalty de Domenico Berardi au milieu de la première mi-temps.

“Nous avons manqué d’un peu de lucidité et de pointe dans certaines situations et c’est sur cela que nous devons travailler demain”, a déclaré le défenseur milanais Simon Kjaer à DAZN au lendemain de sa première apparition après neuf mois d’absence avec une grave blessure au genou.

Le joueur de 33 ans a duré 79 minutes et espère rester en forme pour la Coupe du monde à partir de novembre au Qatar où son équipe nationale, le Danemark, affrontera la France, la Tunisie et l’Australie dans le groupe D.

« Ça a été beaucoup de travail acharné et beaucoup de sacrifices. Je suis très heureux de revenir sur le terrain et de donner un coup de main à mon équipe », a ajouté Kjaer.

Milan a été déçu à son retour à Reggio Emilia 100 jours après y avoir remporté le Scudetto, tandis que sa vente à RedBird du fonds d’investissement américain Elliott Management devrait être officiellement conclue d’ici la fin de la semaine.

Selon un rapport du Financial Times mardi, parmi les investisseurs soutenant l’acquisition de RedBird figurent les Yankees de New York et Main Street Advisors, une société d’investissement basée en Californie dont les partenaires incluent la star du basket-ball LeBron James et le rappeur Drake.

Sassuolo est 10e avec cinq points mais sera préoccupé par l’état du talisman Berardi après que l’ailier italien a été transporté dans les vestiaires peu de temps après la mi-temps avec ce que l’entraîneur Alessio Dionisi a qualifié de problème musculaire.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici