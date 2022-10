Paulo Dybala de la Roma a subi une “grave” blessure contre Lecce

Paulo Dybala s’est blessé lors de la victoire de la Roma contre Lecce, ce que le manager Jose Mourinho a qualifié de mauvais. Getty Images

L’attaquant argentin de l’AS Roma Paulo Dybala s’est gravement blessé lors de la victoire 2-1 à domicile contre Lecce et pourrait ne pas être en forme avant la fin de l’année, a déclaré dimanche l’entraîneur Jose Mourinho.

Dybala a été remplacé juste après avoir marqué le penalty gagnant à la 48e minute, quittant le terrain avec ce qui semblait être un problème musculaire. Le personnel médical a mis de la glace sur sa cuisse gauche.

“Je dis [Dybala is] mal. Pour ne pas dire très, très mauvais. Malheureusement, c’est plus très mauvais que [just] mauvais”, a déclaré Mourinho à DAZN.

L’entraîneur portugais a ajouté qu’il imaginait qu’il serait difficile pour Dybala de revenir avant 2023.

“Je ne suis pas médecin et je n’en ai parlé à personne, mais d’après mon expérience, d’après ce que j’ai compris en parlant à Paulo, il [will be] difficile », a-t-il déclaré.

La Coupe du monde au Qatar commence le 20 novembre, avec Dybala considéré par beaucoup comme un joueur marginal de l’équipe de Luis Scaloni à destination du Qatar.