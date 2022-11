Paulo Dybala dans l’équipe d’Argentine malgré une déchirure aux ischio-jambiers

L’attaquant de l’AS Roma Paulo Dybala a été nommé dans l’équipe argentine pour la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar malgré une déchirure aux ischio-jambiers, a annoncé l’association de football du pays.

Le joueur de 28 ans n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé lors d’une victoire 2-1 à domicile contre Lecce en Serie A italienne le 9 octobre.

Les médias locaux ont rapporté vendredi que l’ancienne star de la Juventus a commencé un entraînement léger cette semaine et qu’il sera dans une course contre la montre pour être en forme pour le premier match de l’Argentine contre l’Arabie saoudite le 22 novembre. L’Albicleste affrontera également le Mexique et la Pologne dans le groupe C, rapporte Xinhua.

Comme prévu, la richesse des options offensives de l’Argentine comprend également l’attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi, Julian Alvarez de Manchester City et l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez.

Le manager Lionel Scaloni a également appelé les milieux de terrain Leandro Paredes (Juventus) et Rodrigo De Paul (Atletico Madrid) dans son équipe de 26 joueurs.

Mais il n’y avait pas de place pour Giovani Lo Celso, qui a été laissé de côté après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers alors qu’il jouait pour Villarreal.

“Ils sont fiers d’être appelés et de porter ce maillot, espérons que vous en tant que fans le soyez aussi. Nous sommes dans le même bateau », a déclaré Scaloni dans une vidéo Instagram.

La défense argentine comprend Cristian Romero de Tottenham Hotspur, Lisandro Martinez de Manchester United et le vétéran de Benfica Nicolas Otamendi.

Emiliano Martinez d’Aston Villa devrait être le gardien de premier choix devant Franco Armani (River Plate) et Geronimo Rulli (Villarreal).

Équipe d’Argentine:

Gardiens: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) et Geronimo Rulli (Villarreal) ;

Défenseurs: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico ( Olympique Lyonnais), Marcos Acuna (Séville) ;

Milieux de terrain: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodriguez (Real Betis), Enzo Fernandez (Benfica), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (Séville), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) ;

Attaquants: Paulo Dybala (AS Roma), Lionel Messi (Paris St Germain), Angel Di Maria (Juventus), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter Milan), Lautaro Martinez (Inter Milan), Julian Alvarez (Manchester City).

