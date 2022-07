Paulo Dybala arrive en tant que nouveau diamant de Roma en tête

Le transfert libre et sans cérémonie de Paulo Dybala à Rome est un contraste frappant avec quelques années auparavant. Il y a à peine deux ans, Dybala a célébré son cinquième Scudetto consécutif avec la Juventus. Les fans ont scandé “La Joya” à travers Turin.

Depuis, le récit a basculé. Après la campagne 2021/22, l’international argentin s’est assis sans contrat et par amour à la Juventus. Au fur et à mesure que le temps s’écoulait dans la fenêtre estivale, les futures destinations possibles de Dybala s’estompaient de jour en jour. Criblé par les blessures et la forme inégale, peu de clubs ont exprimé leur intérêt à parier sur ses services. Simultanément, les frais d’agent élevés ont encore empêché l’attaquant de progresser dans les négociations.

Au début de la rumeur, sa destination la plus probable semblait être le plus grand rival de la Juventus, l’Inter. La réacquisition de Romelu Lukaku a refroidi les spéculations de Dybala sur le San Siro. Le désir de l’attaquant de rester en Italie semblait être un rêve vain.

Cependant, Paulo Dybala a trouvé le salut de la Roma. José Mourinho espère raviver la forme autrefois imparable de Dybala avec la Vieille Dame. Ce faisant, il veut que l’attaquant retrouve la gloire au cœur de son côté offensif.

L’histoire du succès de Dybala en Italie

La déception et les revers ont entaché les dernières saisons de Dybala. Cela ne raconte pas l’histoire de son succès en Italie.

Après avoir enflammé la Serie B et la Serie A pour Palerme, le jeune attaquant a suscité l’intérêt de tous les clubs de l’élite. En fin de compte, l’attrait de la Bianconeri et sa récente domination nationale a convaincu Dybala. Rejoignant à l’été 2015 pour un montant initial de 45 millions de dollars, Dybala a connu une première saison impressionnante à Turin. L’Argentin a inscrit 19 buts et sept passes décisives en 34 apparitions. Par conséquent, il a terminé meilleur buteur de la Juventus en Serie A.

Le départ de Carlos Tevez a libéré de la place pour Dybala pour briller. En conséquence, Dybala a solidifié son rôle de starter.

Il était une joie à regarder pour tous les fans de football, ce qui lui a valu à juste titre le surnom de “La Joya‘ – Le Diamant. Son dribble majestueux et sa baguette du pied gauche ont pris d’assaut la Serie A. Avec Dybala à la barre, la Juventus a remporté un cinquième Scudetto consécutif. La saison suivante, Dybala a poursuivi son succès. Il a joué un rôle majeur dans la course de son équipe à la finale de la Ligue des champions. Seul le champion de la saison précédente, le Real Madrid, pouvait arrêter la Vieille Dame. Après une excellente campagne, Dybala a remporté le maillot n ° 10. Cela indiquait en outre qu’il était sur le point d’être l’homme vedette de la Juventus pour les années à venir.

Fait intéressant, cette pression supplémentaire a alimenté un succès accru. Encore une fois, il a produit une campagne stellaire en 2017/18, remportant même le brassard de capitaine pour quelques matches. Néanmoins, il a résisté à la pression et est redevenu le meilleur buteur du club cette saison-là.

Tremper en forme

L’arrivée de Cristiano Ronaldo a chamboulé la Juventus. La star portugaise a pris une grande partie de la lumière des étoiles, comme Dybala et Higuain ont été laissés dans la poussière. L’arrivée de CR7 a forcé Dybala hors de position. La baisse de forme significative qui a suivi est survenue malgré le succès national du club. Allegri a été critiqué pour son déploiement de l’Argentin. Cependant, la Juventus a relevé Allegri de son poste en raison d’un manque de succès en UEFA Champions League.

La saison de Dybala sous Maurizio Sarri en 2019/20 a été un énorme succès. De nombreux fans de la Juventus espéraient que La Joya était de retour, Dybala recevant le titre de MVP de Serie A pour ses excellentes performances nationales. Malheureusement, le rachat d’Andrea Pirlo pour une saison n’a pas raconté la même histoire. Les luttes contre les blessures ont rendu difficile pour l’Argentin de trouver une forme cohérente. Ensuite, le retour d’Allegri aux manettes à l’été 2021 n’a pas suscité beaucoup d’espoir pour Dybala.

Une fois de plus, le tacticien italien a insisté pour jouer l’attaquant hors de position pour s’adapter à Ronaldo. Les mauvaises performances à l’Allianz Arena, associées à la montée en puissance de l’Inter d’Antonio Conte, ont marqué la fin de la Bianconeri série de Scudetti. De mauvaises nouvelles ont suivi pour la Juventus après cette saison décevante. L’homme vedette Cristiano Ronaldo a annoncé son désir de quitter le club lors de la fenêtre de transfert de 2021. La superstar portugaise est revenue à Manchester, et cela a ouvert la voie au retour en forme de Dybala.

Malheureusement, des problèmes de blessures ont encore une fois freiné l’Argentin. Les négociations de contrat houleuses ont provoqué de nouvelles tensions en arrière-plan alors que la distance pour un renouvellement de contrat s’élargissait. Ne voulant pas répondre à ses demandes, le PDG de la Juventus, Maurizio Arrivabene, a annoncé que le club ne renouvellerait pas son attaquant vedette et son capitaine en mars 2022.

Paulo Dybala passe à l’AS Rome

Dybala a rendu public son mécontentement à l’égard de la direction du club. Après avoir marqué contre l’Udinese, l’Argentin a regardé Pavel Nedvěd, Andrea Agnelli et d’autres. Les tensions ont continué à monter alors que l’Argentin passait plus de temps sur le banc avec la forme renouvelée d’Alvaro Morata. À l’époque, l’Espagnol a formé un partenariat soigné aux côtés de la vedette Dušan Vlahović.

Les pourparlers de prolongation de contrat étant au point mort, l’Argentin a exploré ses options en dehors de Turin. Les médias ont romancé une réunion avec Beppe Marotta à l’Inter. De plus, les deux parties n’ont pas caché l’intérêt mutuel. Au début du mercato estival, il semblait certain que Dybala rejoindrait son club d’enfance l’Inter Milan.

Cependant, le retour choc de Romelu Lukaku a jugé l’excédent argentin par rapport aux exigences du département des attaquants. Le désir de Dybala de rester en Serie A a entravé son intérêt pour les clubs étrangers, avec peu ou pas de liens avec la Premier League ou la Liga. En dehors de l’Inter, il y avait certainement d’autres clubs en Italie intéressés par l’attaquant. Pourtant, Paulo Dybala n’a suscité que l’intérêt sérieux de la Roma.

La rumeur de départ de Zaniolo a ouvert la voie à la créativité de l’équipe vainqueur de la Conférence Europa de José Mourinho. Dybala fait l’affaire à la perfection. Avec une concurrence croissante pour un La Selección Avant la Coupe du monde, Dybala espère que le légendaire tacticien mettra à profit son immense talent. La ville de Rome se balance en prévision de l’arrivée de l’Argentin, avec le Stadio Olimpico prêt à fournir une scène historique pour un nouveau chapitre de la carrière de Dybala.

PHOTO : Luciano Rossi/AS Rome via Getty Images