MADRID: Le défenseur brésilien de Valence Gabriel Paulista a réitéré sa volonté de représenter l’Espagne au Championnat d’Europe de l’année prochaine après avoir obtenu la double nationalité mercredi.

Paulista est né et a grandi à Sao Paulo et n’a pas quitté le Brésil avant de rejoindre l’équipe espagnole de Villarreal à l’âge de 22 ans en 2013.

Après avoir passé deux ans à Arsenal, il est retourné en Espagne en 2017 pour signer à Valence et est devenu le défenseur le plus important du club, faisant plus de 100 apparitions en championnat pour eux.

L’arrière central a été appelé dans l’équipe du Brésil à six reprises, mais n’a jamais fait une apparition pour eux, et l’année dernière, il a révélé son souhait de jouer pour son pays d’adoption.

«J’ai attendu longtemps ce moment et je suis très content», a-t-il déclaré sur le site officiel de Valence après avoir obtenu un passeport espagnol.

« Je voulais avoir la nationalité espagnole depuis longtemps pour pouvoir continuer à grandir avec Valence, et je veux aussi faire partie de l’équipe d’Espagne et j’espère pouvoir jouer au Championnat d’Europe. »

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a déclaré la semaine dernière qu’il était au courant de l’intention de Paulista de jouer pour son équipe.

« C’est une bonne nouvelle pour moi en tant qu’entraîneur, car plus nous avons de joueurs de haut niveau qui peuvent porter le maillot de l’équipe nationale, mieux c’est », a-t-il déclaré.

S’il devait être appelé par l’Espagne, Paulista deviendrait le dernier Brésilien à représenter son pays d’adoption après l’ancien milieu de terrain de Villarreal Marcos Senna et l’attaquant de l’Atletico Madrid Diego Costa.

Senna a obtenu la citoyenneté espagnole en 2006, représentant l’Espagne à la Coupe du monde cette année-là et devenant un joueur crucial dans leur triomphe au Championnat d’Europe 2008 quand ils ont remporté leur premier trophée majeur en 44 ans.

Costa, qui a représenté le Brésil lors de deux matches amicaux internationaux, est passé du côté de l’Espagne à temps pour la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Il a marqué 10 buts en 26 matches avec l’Espagne mais n’est pas revenu sur le côté depuis la Coupe du monde 2018.