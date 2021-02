Pauline Quirke recadrée de la photo Birds of a Feather de Lesley Joseph après une «  rangée de casting  »

Pauline Quirke a été sauvagement recadrée d’une photo d’Oiseaux d’une plume au milieu des rapports d’une querelle entre les stars de la série.

Lesley Joseph, qui joue Dorien Green dans la sitcom, s’est rendue sur son compte Instagram à la fin de l’année dernière pour publier une photo d’elle-même avec sa co-star Linda Robson, qui joue Tracey Stubbs.

Celui qui a recadré la photo, qui a été publiée pour promouvoir le spécial de Noël de la BOFA de l’année dernière dans lequel Pauline n’apparaissait pas, n’a laissé qu’un petit morceau du visage de Pauline, mais elle est toujours visible sur la photo.

Lesley a sous-titré le message: « CONFIRMÉ: Birds Of A Feather revient ce Noël pour un épisode unique mettant en vedette Les Dennis dans le rôle du nouveau mec de Dorian.







(Image: Lesley Joseph / Instagram)



« Mais Pauline Quirke n’apparaîtra PAS car elle prend du recul par rapport à la comédie! »

Les fans de Lesley ont commenté la photo partageant leur tristesse que Pauline, qui joue Sharon Theodopolopodous, n’apparaisse pas dans la spéciale.

L’un d’eux a écrit: « La meilleure nouvelle de tous les temps. J’ai hâte, dommage que Pauline ne revienne pas. »







(Image: Lesley Joseph / Instagram)









(Image: WireImage)



« Ce ne sera pas juste sans Sharon », a commenté un autre.

Un troisième a convenu: « J’ai hâte, ce ne sera pas pareil sans Pauline. »

The Mirror a contacté les représentants de Lesley et Pauline et attend un commentaire.







(Image: Instagram)



Il est allégué que Pauline a eu une énorme dispute avec Lesley et Linda Robson, conduisant à une division parmi les acteurs.

Pauline a joué dans Birds Of A Feather pendant toute sa durée de 1988 à 1998, et est revenue pour le redémarrage diffusé entre 2014 et 2017.

Elle n’aurait «pas été invitée» à rejoindre le spécial de Noël 2020.