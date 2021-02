Pauline Quirke «  a quitté Birds of a Feather après une énorme dispute avec Linda Robson  »

Pauline Quirke a quitté le redémarrage de Birds of a Feather après une « énorme dispute » avec Linda Robson, a-t-on rapporté.

Les rapports sont un choc étant donné que le couple est les meilleurs amis depuis plus de 50 ans après se connaître depuis l’enfance.

Leur proximité les a fait naturellement pour jouer les sœurs Sharon Theodopolopodous et Tracey Stubbs dans la comédie à succès des années 90 qui a été redémarrée ces dernières années.

Cependant, des initiés ont révélé qu’une rupture secrète entre les deux était la vraie raison pour laquelle Quirke a choisi de ne pas participer au 30e anniversaire de l’émission, diffusée en 2019.







On lui aurait ensuite « pas demandé » de rejoindre le spécial de Noël 2020 après que le panéliste de Loose Women, Robson, soit devenu plus amical avec Lesley Joseph, qui jouait le voisin mangeur d’hommes des sœurs Dorien Green dans la sitcom.

L’absence de Quirke a été expliquée aux téléspectateurs à l’époque alors que son personnage Sharon partait en croisière.

Un ami a déclaré dimanche au Mail: « Linda et Lesley étaient toutes deux attristées que Pauline ne veuille pas revenir pour faire un épisode du 30e anniversaire. Linda et Pauline étaient très proches, moins Pauline et Lesley.

«Je pense que Pauline n’aimait pas l’attention que Lesley recevait et c’était parfois très tendu et difficile de naviguer.

« Pauline n’a pas été approchée pour la spéciale de Noël. L’ambiance sur le plateau était auparavant devenue difficile, il y avait des problèmes réels et tendus. »







L’ancien double acte Quirke et Robson étaient devenus célèbres dans Birds of a Feather qui a débuté sur la BBC en 1989.

Le couple a joué deux sœurs qui ont emménagé ensemble après que leurs maris aient été emprisonnés pour vol à main armée.

Il a fonctionné pendant neuf ans avant d’être repris par ITV en 2014.

L’émission spéciale de Noël 2020 a été un succès auprès des téléspectateurs avec 7,9 millions d’écoutes pour rattraper les personnages, malgré l’absence de Quirke.







Alors que Pauline était une non-présentation, son vrai fils Charlie, qui joue le fils de Tracey, Travis Stubbs, a continué à apparaître.

Un porte-parole d’ITV a déclaré à l’époque: « Malheureusement, Pauline Quirke ne participera pas car elle se retire de son métier pour se concentrer sur ses 200 académies nationales des arts de la scène. »

Mirror Online a contacté les représentants de Linda, Pauline et ITV pour commentaires.