Les funérailles de Gerry Marsden MBE ont eu lieu aujourd’hui dans une église près de la rivière Mersey.

La star de Gerry and the Pacemakers – surtout connue pour avoir chanté l’hymne du Liverpool FC Vous ne marcherez jamais seul – est décédée à 78 ans des suites d’une courte maladie, a confirmé son copain animateur radio Peter Price plus tôt ce mois-ci.

Et aujourd’hui sa vie a été honorée, avec sa femme de 55 ans Pauline menant les hommages et parlant au nom du reste de Gerry et de sa famille.

«Nous, sa famille, sommes totalement dévastés», a-t-elle dit, «et avons été tellement émus et étonnés de l’ampleur du respect, de l’amour et de l’affection reçus du monde entier.







« Lorsque le moment sera venu et que nous serons sortis de cette terrible pandémie, nous espérons qu’un mémorial approprié pourra lui être organisé dans la ville qu’il aimait tant. »

Gerry laisse dans le deuil Pauline, ses filles Yvette et Vicky, et deux petits-enfants, Tom et Maggie.

Les restrictions actuelles de Covid signifient que les funérailles ne pouvaient être suivies que par 30 personnes en deuil.

L’un de ceux-ci était l’ami de Gerry et maire de la région de Liverpool, Steve Rotherham, qui a déclaré: «L’héritage de Gerry est sa musique durable appréciée par des millions de fans dans le monde et un hymne du football chanté sur les terrasses du monde entier.







«Mais il était un père de famille et un ami pour beaucoup.

« Je me sens privilégié qu’il m’a laissé entrer dans sa vie bien que cela rende son décès encore plus douloureux. »

La légende du football, Sir Kenny Dalglish, était également présente, ajoutant: «Personne ne peut sous-estimer l’importance de Gerry pour le Liverpool Football Club.







«Vous ne marcherez jamais seul a une signification énorme dans la vie des supporters de Liverpool à travers le monde et est synonyme du club.

« Il manquera beaucoup à ceux qui l’ont connu et aux millions qu’il n’a jamais pu rencontrer. »

Pendant ce temps, Arthur Johnson, journaliste basé à Liverpool et ami de la famille, a fait remarquer que Gerry «aimait Liverpool et ses habitants».

On se souviendra également de Gerry lors d’un hommage demain, avant que le Liverpool FC n’affronte Manchester United.