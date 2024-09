Pauline Kael était un problème

Si vous êtes abonné au niveau Pal de Defector, vous avez accès à une newsletter hebdomadaire premium appelée The Cipher, qui contient un récapitulatif de la journée du blog, des liens vers d’autres sites et des prises de position supplémentaires et des extraits de l’équipe. Vous pouvez modifier vos préférences de newsletter ou mettre à niveau votre abonnement sur la page Mon compte. Voici un extrait des archives de la newsletter.

Je n’avais jamais lu aucun des textes de Pauline Kael sur le cinéma auparavant. Ses livres sont pour la plupart de gros recueils de critiques de films, les unes après les autres, et ce format ne m’a pas vraiment séduit. Mais j’ai trouvé quelques-uns de ses longs essais en ligne cette semaine, et ils étaient incroyables.

Roger Ebert, patriarche des critiques de cinéma modernes, était si bon parce qu’il combinait un savoir intellectuel et une sensibilité moyenne, ce qui colle parfaitement avec une forme d’art aussi multiple et pourtant grand public que le cinéma. Mais les passions imprévisibles de Kael sont impossibles à résumer aussi succinctement, et elle est d’autant plus magnétique pour cela. La lire, c’est comme entendre quelqu’un frapper sans relâche à votre porte tard le soir – vous avoir pour l’ouvrir, soit pour lui crier dessus, soit pour la laisser entrer. Il est tout simplement impossible de ne pas avoir une sorte de réaction à ses prises, surtout quand elle se fane si efficacement. Dans un petit morceau de cette biographie définitive de Cary Grantelle met KO deux actrices adorées d’un seul coup :

Et même si elle est souvent drôle, elle abuse des gargouillis embarrassés, et son sourire éclatant et édenté – elle montre ses deux rangées de dents, joliment jointes – peut donner envie de la frapper. L’ancêtre de Julie Andrews, Irene Dunne, a la mauvaise habitude de se montrer condescendante envers tout ce que fait son personnage – signalant au public qu’elle est en réalité une dame qui joue la comédie.

Voici quelques éléments qui me donnent envie de frapper Irene Dunne. Oh, au fait, Julie Andrews aussi. Des trucs à couper le souffle.

L’autre article que j’ai lu s’intitule « Trash, Art, and the Movies », qui est en quelque sorte un manifeste contre les manifestes, ou une explication de la façon dont elle a pu zigzaguer si librement parmi l’élite critique et les foules du samedi soir. « La technique ne vaut guère la peine d’être évoquée à moins qu’elle ne soit utilisée pour quelque chose qui en vaille la peine » est une phrase qui me restera en tête pendant un certain temps, tout comme cette attaque, 50 ans en avance, contre un type de fandom qui a aujourd’hui une emprise sur la culture pop :

Ils ne voient pas le film comme un film mais comme une partie du feuilleton de leur vie. Les magazines de fans encourageaient autrefois ce genre d’identification ; aujourd’hui, les médias de masse avancés l’encouragent, et ceux qui veulent vendre aux jeunes utilisent le langage du « laissez-vous simplement emporter par le film ». La personne qui réagit de cette façon ne réagit pas plus librement, mais moins librement et moins pleinement que la personne qui est consciente de ce qui est bien et de ce qui est mal fait dans un film, qui peut accepter certaines choses et en rejeter d’autres, qui réagit avec tous ses sens, et pas seulement avec ses vulnérabilités émotionnelles.

Lisez ces articles pour voir comment un critique intelligent peut écrire sans être accablé par la peur que quelqu’un soit en désaccord avec lui.

