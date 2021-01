«C’est une merveille que je ne me suicida pas», a-t-elle plaisanté des années plus tard.

Au début des années 1980, une femme aveugle se tenait dans son appartement de San Francisco, une main dans un bol d’eau et l’autre tenant un microphone, enregistrer le son bourdonnant alors qu’elle remuait et éclaboussait.

Mme Strom, qui était aveugle de naissance, a trouvé dans les synthétiseurs un moyen de créer des compositions qui reflétaient son paysage interne complexe, qui ne se limitait pas au présent mais parcourait librement le temps et les émotions.

«Je me considère comme le« Trans-Millenia Consort », a-t-elle écrit dans les notes de cet enregistrement,« par quel titre je souhaite être connue. Ceci pour moi est une déclaration personnelle que j’ai été dans des vies antérieures, que je suis dans cette vie et que je serai dans les vies futures un consort musical pour le temps.

«Trans-Millenia Consort», que Mme Strom a enregistré sur son propre matériel chez elle à San Francisco et qui a été publiée en édition limitée sur vinyle et cassette en 1982, a été suivie de six autres enregistrements, le dernier sorti en 1988. En 2017, un public plus large a découvert Mme Strom lorsque le label de M. Werth a sorti «Trans-Millenia Music», une compilation de morceaux issus de ces efforts des années 1980.