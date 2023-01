Paulina Porizkova revient sur le premier dîner “gênant” avec son ex-mari décédé Ric Ocasek

Paulina Porizkova se souvient de la première fois qu’elle a rencontré son défunt ex-mari Ric Ocasek.

Le mannequin, 57 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager une photo d’elle assise à une table du restaurant où elle a partagé son premier repas avec Ocasek.

“Je suis assise à une table du restaurant Odéon, celle-là même où, il y a 39 ans, j’ai eu mon premier dîner avec celui qui allait devenir mon mari.”

Elle a continué à réfléchir sur cette nuit, lorsque les deux ont été rejoints par d’autres personnes, dont l’acteur Timothy Hutton et les membres du groupe The Cars d’Ocasek.

Cependant, le mannequin a expliqué qu’elle n’était que folle d’Ocasek.

“J’ai à peine remarqué quelqu’un d’autre que le grand, dégingandé et [awkwardly] homme élégant aux yeux turquoise à côté de moi.”

Au cours de sa longue publication sur les réseaux sociaux, Porizkova a déclaré qu’elle l’avait mis au défi d’interrompre de manière ludique le dîner d’une autre table.

Sans hésitation, Ocasek a joué le jeu.

“À un moment donné, au milieu du dîner, et sur mon défi, il s’est levé et a marché vers [to]… une petite table près du mur où un couple dînait en amoureux. Sans un mot, il a repoussé les condiments et la nourriture, puis s’est levé sur la table, pliant son corps pour qu’il soit entièrement sur la table, avec les assiettes et la nourriture.”

Après que le couple ait été laissé perplexe, le leader de Cars est retourné nonchalamment à la table du mannequin.

“Je pensais qu’il était l’homme le plus convaincant que j’aie jamais rencontré. Confiant et drôle dans [an] manière absurde de Monty Python”, a-t-elle avoué avant d’ajouter que ces mouvements pourraient ne pas fonctionner sur elle aujourd’hui.

Porizkova a rencontré Ocasek pour la première fois en 1984 sur le tournage du clip de “Drive”. Elle avait 19 ans à l’époque et il en avait environ 40.

En novembre 2022, elle a admis que son défunt mari rockeur ne lui avait pas dit qu’il était marié avant d’être ensemble depuis quelques semaines, et qu’elle était déjà “passionnellement amoureuse” de lui.

Le porte-parole de Lancôme a expliqué à “Red Table Talk” que leur relation était restée secrète pendant trois ans avant de quitter sa femme.

Les deux se sont mariés en 1989 et ont eu deux fils ensemble. Cependant, après près de 30 ans de mariage, ils ont décidé d’arrêter.

Ocasek est décédé en 2019 d’une maladie cardiovasculaire hypertensive et athéroscléreuse, selon le médecin légiste de New York.