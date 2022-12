Paulina Porizkova pose seins nus sur la plage et partage son super pouvoir : “Vous rendez les autres femmes belles”

Paulina Porizkova laisse peu de place à l’imagination.

L’ancien mannequin de 57 ans s’est rendu sur Instagram cette semaine pour partager un selfie en bikini seins nus lors de vacances à Saint-Martin il y a quatre ans. Dans sa longue légende, Porizkova a révélé quand elle a découvert sa “superpuissance”.

“Il y a quatre ans, j’étais en vacances avec des amis à St Maarten. On se prélassait sur la plage, et j’ai abordé le sujet des superpouvoirs. Quels étaient nos superpouvoirs dans la vraie vie ? Qu’avons-nous pensé des nôtres et de ceux de chacun autre?” elle a commencé.

Elle a poursuivi: “Nous n’avons pas fait le tour du mien avant d’aller me baigner dans l’océan, et quand je suis revenue, mes deux copines étaient excitées. ‘Nous avons cloué votre superpuissance’, se sont-elles exclamées. ‘Vous faites d’autres femmes se sentir belle’.”

Porizkova a ensuite partagé qu’elle était surprise par cette réponse de ses amis, puisqu’elle a été « accusée du contraire » pendant des décennies.

“Mon image, m’avait-on dit, avait fait que les femmes se sentaient mal dans leur peau pendant des décennies. Mais ce que disaient mes copines, c’était que ma présence les faisait se sentir belles. Me regarder faisait se sentir mal les femmes, mais m’entendre les faisait se sentir bien”, a-t-elle partagé.

La femme de 57 ans a poursuivi sa légende, partageant que les personnes les plus proches d’elle dans la vie supposent souvent qu’elle est habituée à recevoir des compliments, alors ils lui en font “très rarement”. Pour cette raison, Porizkova se fait un devoir de distribuer de belles paroles aux autres.

“Est-ce superficiel ? Est-ce superficiel ? Peut-être. Mais peu importe quand le résultat est un sourire sincère et un petit rebond supplémentaire dans la démarche”, a-t-elle écrit. “Chaque femme est belle à sa manière. Pourquoi ne pas le célébrer?”

En novembre, Porizkova s’est ouverte sur “Red Table Talk” de Smith de Jada Pinkett sur les difficultés financières après le décès de son ex-mari.

Ric Ocasek, le leader de The Cars, est décédé subitement en 2019 à l’âge de 75 ans de causes naturelles dans leur maison de New York.

En 2018, Porizkova et Ocasek ont ​​annoncé qu’ils s’étaient séparés après 28 ans de mariage. Au moment de la mort d’Ocasek, le couple était séparé depuis plusieurs années. Cependant, ils n’étaient pas légalement divorcés et vivaient toujours ensemble. L’ancien couple partage deux fils, Jonathan et Oliver.

“Donc, vous n’aviez pas d’argent pour l’épicerie ?” demanda Pinkett Smith.

“Pas d’argent”, a déclaré Porizkova.

En 2021, la star de Sports Illustrated Swimsuit a déclaré à Paula Polito, vice-présidente d’UBS Global Wealth Management, qu’elle était obligée de compter sur des amis pour l’épicerie. Porizkova a déclaré qu’elle n’avait jamais signé de contrat de mariage avec le rockeur, une décision qu’elle a regrettée.

À la mort d’Ocasek, Porizkova a été stupéfaite d’apprendre que la chanteuse l’avait retirée de son testament, affirmant qu’elle l’avait “abandonné”.

“J’ai deux maisons hypothéquées et la pension, mais je n’ai aucun moyen de payer quoi que ce soit”, avait-elle expliqué à l’époque. “Donc, évidemment, les choses devaient être vendues, mais jusqu’à ce qu’elles soient vendues, je n’avais rien pour vivre. J’ai littéralement passé un an à demander à mes amis de nous acheter des produits d’épicerie. Ce n’était pas une bonne position.”

Porizkova a rencontré Ocasek pour la première fois en 1984 sur le tournage du clip de “Drive”. Elle avait 19 ans à l’époque. Ils ont dit “oui” en 1989, alors qu’elle avait 24 ans et lui 45 ans. Porizkova a affirmé qu’Ocasek lui avait dit que ce serait un “mauvais présage” s’ils signaient un contrat de mariage.

