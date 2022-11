Paulina Porizkova parle de la mort de Ric Ocasek : “Je ne sais pas comment continuer”

Paulina Porizkova s’est montrée franche dans une nouvelle interview, détaillant son sombre parcours après la mort de Ric Ocasek, son ex-mari.

Le mannequin a admis qu’elle voulait mourir après la mort d’Ocasek en 2019 d’une maladie cardiaque.

“Je veux dire, combien de personnes ne le feraient pas [think about it]tu sais ?” a dit le mannequin Page 6.

“Ce n’est même pas tellement que j’ai pensé à comment me tuer ou quand me tuer; c’était juste ce sentiment de, ‘Je ne sais tout simplement pas comment continuer. Je ne peux plus faire ça. … Je viens juste Je ne peux pas supporter de me réveiller demain matin, d’être la même personne avec les mêmes sentiments. Je ne peux plus le supporter.'”

Ocasek est décédé en 2019 d’une maladie cardiaque aggravée par l’emphysème. Ils ont partagé deux fils et Porizkova avait annoncé la séparation du couple l’année précédente.

Le couple a annoncé conjointement leur séparation en mai 2018.

L’année dernière, Porizkova a affirmé qu’Ocasek contrôlait.

“Il ne voulait pas que je fasse quoi que ce soit”, a déclaré la vétéran de Sports Illustrated Swimsuit à Amanda de Cadenet sur son podcast. “Il ne voulait pas que j’aille nulle part. Il voulait que je sois dans ses cercles à tout moment. J’étais son seul fournisseur émotionnel pour tout, et je confondais cela avec l’amour.”

La star a admis dans le podcast qu’elle était dévastée d’apprendre après sa mort qu’Ocasek l’avait exclue de son testament.

“C’est une trahison”, a-t-elle déclaré. “C’est une trahison de ma confiance et de mon amour et de tout ce que j’ai mis en lui pendant des années et des années et des années. Et je n’ai aucun moyen de savoir ce qui l’a poussé à faire ça.”