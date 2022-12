Paulina Porizkova ne porte que des bas de bikini sur la plage dans une nouvelle photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Paulina Porizkova est en mission pour faire taire les trolls vieillissants avec de superbes photos Instagram. Dans sa dernière photo, la maman de deux enfants, 57 ans, ne portait rien d’autre qu’un minuscule bas de bikini alors qu’elle regardait la caméra avec son célèbre visage. Debout sur la plage au coucher du soleil, le vent soufflant légèrement sur ses cheveux ondulés, Paulina couvrit sa poitrine nue d’une main et tenait ce qui semblait être un chapeau de soleil de l’autre. Comme toujours, elle avait un message à partager.

« Il y a quatre ans, j’étais en vacances avec des amis à St Maarten. Nous nous prélassions sur la plage et j’ai abordé le sujet des super pouvoirs », a-t-elle légendé la photo de ces mêmes vacances. « Quelles étaient nos superpuissances dans la vraie vie ? Qu’avons-nous pensé des nôtres et de ceux des autres ? » Après avoir pris un bain dans l’océan, raconte-t-elle, elle est revenue et ses deux copines avaient quelque chose à partager. « ‘Nous avons cloué votre superpuissance’, se sont-ils exclamés. ‘Tu rends les autres femmes belles'”.

Paulina a rappelé qu’elle était “stupéfaite” de l’entendre. « J’ai souvent été accusée du contraire », écrit-elle. «Mon image, m’avait-on dit, faisait que les femmes se sentaient mal dans leur peau depuis des décennies. Mais ce que disaient mes copines, c’est que ma présence les faisait se sentir belles. Me regarder faisait mal aux femmes, mais m’entendre les faisait se sentir bien.

L’ancien Numéro de maillot de bain Sports Illustrated La mannequin a ensuite révélé qu’elle comprenait “ce que cela fait de se faire dire par quelqu’un que vous êtes belle pour lui”. Et le contraire. Je me fais donc un devoir de complimenter les autres. L’acte de gentillesse et d’autonomisation, écrit-elle, vient du fait de savoir que la beauté unique de chaque femme doit être célébrée. « C’est peu profond ? Est-ce superficiel ? Peut-être”, a-t-elle poursuivi. «Mais peu importe quand le résultat est un sourire sincère et un petit rebond supplémentaire dans la foulée. Chaque femme est belle à sa manière et unique. Pourquoi ne pas le fêter ?

Beaucoup de ses près d’un million de followers sur la plateforme ont accepté. “Oh oui”, a écrit La revanche d’une blonde actrice Selma Blair. “Et vous êtes merveilleux et j’espère vous voir bientôt !!! Joyeuses fêtes et un gros câlin. “C’est encore 1990 – la vraie beauté ne s’estompe jamais”, a fait remarquer un fan. « C’est la putain de vérité ! a toujours été et sera toujours !” a commenté un autre. Et un troisième a tout résumé. “Merci de ne pas utiliser de botox. Vous êtes magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur », ont-ils écrit.

